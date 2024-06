COLUNA ABRINDO O JOGO

Valeu, Fuscão!

Esta semana, o futebol regional recebeu com enorme tristeza a notícia do falecimento de Ronaldo Castro, mais conhecido por FUSCÃO. Com passagens por categorias de base do América, Esplanada, Santa Rita, Esporte Clube Caratinga, era um jogador forte fisicamente, sabia se impor na marcação implacável dos adversários. Além de possuir um chute potente, raramente perdia uma dividida. Marcou sua época como um dos melhores na sua posição lateral direito. Foi emprestado pelo Caratinga ao Valério de Itabira para disputar campeonato de juniores pelo então presidente Jorge Mendes Magalhães. Tive o enorme privilégio, de ao seu lado, conquistarmos de forma invicta o campeonato regional de juniores pelo Esplanada em 1993, jogamos o Regional adulto pelo mesmo clube, depois de disputarmos o Campeonato Mineiro de Júnior pelo Santa Rita em 1994. Guardo com especial carinho, nossa passagem pela segunda turma do Tiro de Guerra em 1993. Quantas histórias temos pra contar desse personagem chamado Ronaldo Fuscão. Normalmente quando morre alguém querido, dizemos que “o céu está em festa” nesse caso, não tenho nenhuma dúvida que além de festa, conhecendo Fuscão como conhecia, posso garantir que o céu nunca mais será o mesmo. Que Deus conforte toda família, esse cara já está fazendo muita falta.

Galáticos campeão

Nos últimos meses, diversas comunidades da cidade estão se organizando e promovendo torneios. Neste último final de semana, o conhecido Geraldo Cigano promoveu um quadrangular no bairro Aparecida. Como não poderia ser diferente, a galera chegou junto e foi um sucesso jogo no polivalente, os Galáticos eliminaram o Nacional 3 Irmão. Ganhando no domingo por 7 a 0

O 1° de Maio ganhou nos pênaltis da ISOCRED no domingo. A final foi na segunda feira 16h.Os Galáticos ganharam nos pênaltis por 5 a 4

Artilheiro do campeonato foi o Suel (3 gols) dos Galáticos. Goleiro menos vazado Warley também do time campeão. Parabéns aos organizadores. Parabéns aos campeões, comandados pelo treinador Bruno, posando vitorioso com o troféu.

Rogério Silva

[email protected]

@rogeriosilva89fm