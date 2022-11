COLUNA ABRINDO O JOGO

Regional LCD: Limão acreditando

Domingo (6) é dia de conhecer o campeão Regional da Liga Caratinguense de Desportos 2022. Na primeira partida em Santa Bárbara do Leste, o Tubarão venceu o Limoeiro por 3 a 0. Indiscutivelmente uma ótima vantagem para o jogo da volta. Principalmente levando em conta a qualidade do time azul e branco, atual campeão da Copa do Café. Porém, logo após o apito final, enquanto a torcida fazia festa na arquibancada do estádio Francisco Maia, alguns entoando o grito de “O campeão voltou!” no gramado, a alegria da vitória, fazia contraste com a cautela nas entrevistas de jogadores e comissão técnica do Santa Bárbara. Todos repetiram que a vantagem é ótima, mas o Limoeiro é forte e o campeonato ainda não acabou.

Pelos lados do Limão Doido, existe a certeza que a tarefa é muito difícil. Entretanto, pelo que o time já fez na competição, pela qualidade do elenco e principalmente pela grandeza do clube e camisa pesada, todos continuam acreditando que podem devolver a derrota ao Tubarão. Na minha humilde opinião, o técnico Beto e toda sua comissão, tem como grande tarefa, transferir essa confiança ao torcedor do Limão. Além disso, tecnicamente, o treinador vai precisar alterar sua equipe pra tentar algo diferente e surpreender o colega Dedel comandante do Santa Bárbara. Portanto, vai ser outro jogão.

Regional LCD: Não foi fácil

Como é do conhecimento de todos que militam no futebol regional, fiz parte do grupo em 2001, que trabalhou para o retorno do Campeonato promovido pela Liga Caratinguense de Desportos em 2002. Bom lembrar, a competição não era realizada desde 1994. Foram oito anos sem nosso principal campeonato. Um dos principais motivos pelo qual ficamos quase uma década sem o certame foi a desorganização, e desmonte da LCD, o afastamento de pessoas apaixonadas pelo futebol umas das outras. Era um tal de cada um olhando só para seu umbigo que mesmo com uma história tão linda, nosso futebol amador acabou por um longo período. A volta do campeonato mais tradicional e charmoso do interior só foi possível em 2002 quando houve união de pelo menos meia dúzia, de clubes. Desta vez como presidente da Liga, senti na pele ao lado da diretora Marina Pires e outros membros da entidade, todo dificuldade em promover a competição. Não bastasse a falta de estrutura normal, tivemos dois anos sem a competição por causa da pandemia. Tudo isso, impossibilitou a participação de alguns clubes tradicionais do nosso futebol. Mesmo assim, e revigorante ouvir de todos que jogaram, ou acompanharam o Regional, que está sendo um belo campeonato. Mas, não está sendo fácil.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fn

abrindoojogocaratinga@gmail.com