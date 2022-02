COLUNA ABRINDO O JOGO

Vem aí mais uma Gincana Korion

A Associação Korion de Desportos lança no mês de fevereiro, sua Gincana Educacional/2022 para os alunos dos núcleos Esporte Clube Caratinga e Academia Esporte Fitness, onde o objetivo é sempre enaltecer a família, e fazer com que os alunos tenham uma consciência social e entendam o valor das responsabilidades para com o próximo. Neste ano de 2022 o Supermercado Soares assim como D2A e Máxima Certificadora, empresas que sempre apoiam o esporte na cidade, serão os colaboradores, e também a Academia Esporte Fitness e Clube Caratinga irão contribuir para o bom andamento da Gincana, que acontecerá durante o ano de 2022 entre fevereiro e encerrando no mês de novembro, com atividades familiares, brincadeiras, campanhas de agasalhos, alimentos e brinquedos e muitas outras atividades, sempre focado na FAMÍLIA. Em dezembro será realizado o exame de faixa da Associação e entrega dos prêmios aos alunos, contando com uma TV 42 polegadas, um forno elétrico, camisas, bolsas, uniformes, e vários outros prêmios para os alunos. “O real motivo desta Gincana e fortalecer a família, pois todos os eventos que serão realizados terão a participação de todos os familiares, com muitas brincadeiras, atividades, e este ano termos um desafio familiar Gourmet, onde a família irá fazer um prato que será avaliado por juízes e como todos os eventos será pontuado e ao final do ano o aluno que somar maior número de postos será agraciado com uma TV 42 polegadas, o vice campeão ganhará um forno elétrico e vários outros prêmios.“, palavras do Mestre Marcelo Cardozo, Mestre da Associação Korion e idealizador da Gincana. Parabéns a “família Korion’ pelo projeto.

E o Galo?

Era pra ser o jogo que marca o início da temporada, porém, no Brasil temos um talento enorme para avacalhar o que dá certo no resto do mundo. Mesmo fora do contexto ideal no calendário, Atlético e Flamengo fizeram um grande jogo, digno do tamanho da rivalidade construída nos anos 80. Na minha humilde opinião, venceu o melhor time. Mesmo que o título tenha sido conquistado em cobranças de pênalti, diga-se de passagem não tem nada de “loteria’, o alvinegro foi mais organizado taticamente. Mérito, inteligência e humildade do técnico “El Turco” em manter a estrutura vencedora do ano passado. Até por isso, considerava o Galo favorito. Mesmo tendo contado com uma falha do goleiro flamenguista no primeiro gol, o alvinegro foi mais consistente e merecia ter vencido já no tempo normal.

Pelo lado Rubro negro, é nítido que o técnico Paulo Sousa ainda está conhecendo o elenco. Ao contrário do treinador atleticano, não herdou um time pronto, jogando bem. Por isso, precisa começar um trabalho quase do zero. Prá mim, se equivocou ao deixar Diego Alves fora. Não só pela falha de Hugo Souza no primeiro gol, mas, também por causa da possibilidade da decisão por pênalti como acabou acontecendo. Além disso, mexeu errado e ao não colocar Marinho, nem Pedro no jogo. Ainda é muito cedo para decretar que não dará certo. Mas, é preciso entender quem pode e quem não tem condições de jogar no Flamengo.

Rogério Silva

abrindoojogocaratinga@gmail.com

@rogeriosilva89fm