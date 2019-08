COLUNA ABRINDO O JOGO

1ª chamada para o Regional

O presidente da Liga Caratinguense de Desportos Welington Corrêa, o “Tom”, enviou comunicado aos clubes interessados em disputar o Campeonato Regional da LCD 2019. O primeiro arbitral do certame acontece às 19h de hoje nas dependências da Superintendência de Esportes, situada na praça Cesário Alvim, ao lado da Caixa Econômica Federal. Muitos desportistas, dirigentes, torcedores e jogadores já se mostravam preocupados com a demora em relação ao nosso campeonato mais importante. Porém, mesmo depois de uma eleição respaldada pela Federação Mineira de Futebol, amparada pela legislação desportiva, é de conhecimento de todos que a LCD tem questões estruturais e legais a serem resolvidas. Depois de uma reunião entre o atual, e o antigo presidente da entidade Raphael Ribeiro, chegou-se a um consenso sobre algumas pendências e o Campeonato Regional irá acontecer para a felicidade de quem é apaixonado pelo nosso futebol amador. Agora é esperar que os clubes compareçam as reuniões para que a data de início seja marcada.

Mineiros na rodada

A derrota diante do Athetico PR não estava nos planos antes de um jogo importante pela Sul-Americana. Mesmo tendo escalado um time misto, Rodrigo Santana esperava um desempenho melhor de sua equipe. Porém, não dá pra ficar lamentando. Hoje o Galo já tem o La Equidad pela frente. O adversário comandado pelo ex-meia Sierra, que atuou no São Paulo nos anos 90, vive um momento ruim. O time é o penúltimo colocado no campeonato colombiano. Entretanto, tem surpreendido no mata-mata. O Atlético é muito favorito no confronto de hoje no Horto, mas será preciso um desempenho melhor que o que teve no Paraná. Com o retorno de alguns titulares, imagino que o alvinegro vence.

Rogério Ceni surpreendeu logo na estreia e mexeu na escalação da equipe. A grande novidade foi a entrada de Dodô como segundo volante. Não tem como negar que o fato de ter ficado em superioridade numérica logo no começo do jogo favoreceu muito a estratégia de pressionar o Santos. Porém, mesmo antes do gol de Fred, já dava para perceber a mudança de postura do time. Mais rápido e nitidamente mais solto, o time mereceu o placar pelo ótimo desempenho com a posse de bola. Bem diferente do time comando por Mano Menezes que se apavorava quando tinha a bola e não sabia o que fazer. Ainda é muito cedo pra afirmar que a Raposa mudou totalmente de rumo na temporada. Mas, já dá pra afirmar que está mais confiante e mais leve.

Esse VAR!

Na primeira rodada do campeonato inglês o tempo médio de consulta do VAR foi de 30 segundos. No Brasileirão esse tempo sobe para três minutos. Só essa demora toda já é motivos de muitas críticas em relação ao recurso tecnológico. Mas, não bastasse esse tempo todo para analisar o vídeo, nossos árbitros também estão cometendo erros de interpretação que tem comprometido muito resultados e abalado a credibilidade do VAR. Além do desafio de reduzir esse tempo de consulta, a comissão de arbitragem da CBF precisa uniformizar minimamente as interpretações. Não se pode achar que um lance é pênalti no jogo Vasco x Flamengo, e um lance idêntico no jogo São Paulo x Ceará o juizão ignorar totalmente o recurso.

