Colisão envolve quatro veículos na MG-329

BOM JESUS DO GALHO – Um acidente foi registrado na tarde de ontem no km 13 da MG-329. A colisão envolveu quatro veículos. As informações preliminares são que não houve vítimas em estado grave.

A Polícia Militar Rodoviária registrou o acidente. Segundo os levantamentos, o condutor do Toyota Yaris, placas de Belo Horizonte, levou o veículo para a direita e assim fazer a conversão, mas neste instante foi atingido por um caminhão, placas de Betim. Este caminhão seguia sentido Caratinga e na sequência, atingiu um Gol GL e bateu de frente contra outro Gol, ambos automóveis com placas de Caratinga.

Os ocupantes do Gol foram socorridos por populares e levados para atendimento médico em Caratinga. As informações apontam que nenhum deles se feriu com gravidade.

A perícia técnica da Polícia Civil irá emitir laudo apontando as causas do acidente.