Cides-Leste articula compra de vacinas para municípios consorciados

Liberação a particulares depende do Governo Federal

CARATINGA- O número de doses da Coronovac, vacina autorizada para uso emergencial no País, que foram encaminhadas aos municípios são consideradas insuficientes para cobrir a demanda do público prioritário.

Por isso, através do Consórcio Cides-Leste, municípios da região estão buscando a aquisição de mais doses. É o que afirmou ontem o prefeito de Caratinga, Welington Moreira, que preside o consórcio.

Dr. Welington acompanhou os primeiros atos de vacinação no município e falou sobre as ações que têm sido realizadas até a chegada das primeiras doses. “Queremos agradecer ao nosso secretário de Saúde pelo empenho no trabalho realizado em poucos dias com grandes resultados. E dizer para a população de Caratinga que o mundo não será o mesmo após a pandemia do covid-19. Devemos ainda continuar com todas as ações preventivas e evitar a contaminação. Pensando nisso, juntamente com o novo secretário de Saúde, demos continuidade às ações que vinham sendo desenvolvidas e implementadas na cidade e conseguimos agora a primeira remessa. Obviamente, não há doses suficientes como gostaríamos, mas, para início do trabalho para quem não se tinha nada, já é um grande resultado”.

O chefe do executivo reforça que o Governo Federal requisitou todo o estoque de vacinas ao Instituto Butantan, único do país autorizado até então nesta primeira etapa. Por isso, até que mais doses sejam liberadas, os prefeitos já estão se articulando. “E nós, pensando na segunda etapa, num futuro bem próximo, já havíamos feito contato através do Consórcio Cides-Leste, do qual sou presidente com protocolo de intenção para aquisição dessas vacinas. Ontem, reforçamos com um percentual maior de doses e recebemos a resposta do instituto de que tão logo tenhamos a liberação por parte do Governo Federal para venda a particulares, diretamente para os municípios e estados, estaremos fazendo essa aquisição para que consigamos imunizar o maior número de pessoas possíveis e dar um alívio maior a nossa população, para que tenhamos a possibilidade de retomar a rotina. Sem deixar de lado os cuidados”.