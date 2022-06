Centro de Excelência do Café: 11 anos beneficiando o produtor rural

CARATINGA- Em 2011, o distrito de Santa Luzia, em Caratinga, ganhou o Centro de Excelência do Café “Robinson Leite de Mattos Júnior”, considerado de suma importância para a cafeicultura regional. É constituído de uma infraestrutura que engloba galpão coberto com telha galvanizada de 708m², dois conjuntos de lavadores, dois despolpadores/desmuciladores, quatro secadores rotativos, selecionadora eletrônica de grãos, área de processamento dos grãos de 10.000 m² pavimentados, balança rodoviária, sistema de tratamento de água residuária proveniente da lavagem do café e maquinários complementares (um veículo utilitário, dois caminhões e um trator com implementos).

“Visando melhorar a qualidade do produto ofertado no mercado pelos produtores, o Centro proporciona a venda do produto eliminando atravessadores, com isso, agregando valor final à saca de café beneficiado”, destaca José Corintho, diretor de Agronegócios.

Por meio de uma parceria entre a Fundação Banco do Brasil e Prefeitura Municipal de Caratinga, o Centro de Excelência do Café tem por finalidade beneficiar os agricultores familiares do município, proprietários ou não, proporcionando-lhes condições de aproveitamento da terra, através da colocação à sua disposição, de um instrumental mais adequado à exploração de suas culturas, com incorporação simultânea de novas tecnologias.

De acordo com José Corintho, o Centro de Excelência do Café se resume em um conjunto de ações e infraestrutura tecnológica “com o objetivo maior de proporcionar ao produtor rural pelo acesso à tecnologia um maior valor no processamento e comercialização de seu produto”.

Depois do processo de lavagem os grãos seguem para o terreiro pavimentado de dez mil metros quadrados. Após a secagem os grãos passam por secadores rotativos. Nesse processo, o café segue para a máquina de pré-limpeza e classificação. Quando necessário, os grãos passam pela selecionadora eletrônica. O Centro conta, ainda, com um galpão coberto com telha galvanizada com 708 metros quadrados, para um curto período de armazenamento do café.

Confira o relatório de atendimentos de 2017 a 2021: