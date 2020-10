Centro de Dor Casu – Hospital Irmã Denise

Conheça o trabalho e objetivos da equipe que atuará no tratamento e alívio da dor de pacientes de Caratinga e região

CARATINGA – Com especialistas, tecnologia e infraestrutura o Casu – Hospital Irmã Denise sedia o primeiro Centro de Dor do leste de Minas Gerais. A dor sempre foi entendida apenas como um sintoma de alguma doença específica. Hoje, é vista como um problema complexo, que requer conhecimento especializado para sua correta avaliação, diagnóstico e tratamento. O Centro de Dor é um serviço de referência do Casu, que tem como objetivo proporcionar o alívio e tratamento de dores crônicas e agudas. O centro foi credenciado pela Sociedade Brasileira de Estudo da Dor (SBED) e conta com atendimento 24h com especialistas em Medicina da Dor de plantão.

Convidamos o médico Felipe Duarte Augusto, especialista em Medicina da Dor e coordenador do Centro de Dor, para uma conversa sobre este novo serviço e a importância deste serviço para os pacientes de Caratinga e região.

Qual a importância em tratar a dor de maneira específica?

Até então no passado, a dor era entendida apenas como um sintoma. Hoje, entendemos que não é apenas um sintoma em grande parte das vezes, pois sentir dor não é normal especialmente a dor crônica. Aproximadamente em 2012, o Conselho Federal de medicina colocou a dor como uma Especialidade Médica, por isso, existem médicos que estudam, se formam e se preparam para tratar da melhor maneira a dor. Hoje, nós temos no Casu – Hospital Irmã Denise médicos especialistas em dor e estamos inclusive, o que é um grande diferencial, formando novos especialistas em dor.

Como surgiu a iniciativa de criar um Centro de Dor em Caratinga?

A dor é extremamente prevalente na população em geral, e todos precisam entender que sentir dor não é normal, especialmente se persistir por um período prolongado, ela precisa de um tratamento especializado. O Centro de Dor se fez necessário a partir do momento em que existe a demanda, e no Casu já havia os profissionais só faltava a estrutura que o hospital hoje oferece. A direção do Casu – Hospital Irmã Denise a partir da demanda se preocupou em implantar este atendimento para poder resolver o problema dessa população que até então estava muito desamparada. Esse projeto foi possível graças ao investimento em tecnologia e infraestrutura. O Centro de Dor foi criado para poder orientar, explicar ao paciente para que ele entenda a dor dele e realize o tratamento da forma mais adequada. Implantar o centro de tratamento e alívio da dor significa poder proporcionar o alento e o alívio do sofrimento de tantas pessoas que dia após dia sofrem com essa condição que as priva daquilo que precisam para ter uma vida feliz e saudável.

Qual o diferencial para os pacientes em contar com um Centro de Dor na cidade?

Centro especializado em dor ainda é muito difícil de ser encontrado. Os pacientes que têm dores complexas e dores crônicas eles precisam se deslocar para a capital e regiões mais distantes. E nós do Centro de Dor do Casu estamos cadastrados pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor (SBED), ela nos coloca como referência nesse atendimento. Isso representa um grande avanço para a saúde em Caratinga.

Os atendimentos do Centro de Dor serão 24h?

O Casu trouxe através do Centro de Dor o plantão 24h, sabemos que pacientes com quadros crônicos eles têm eventualmente episódios de dores mais intensas, e de fato, o paciente ele não pode utilizar qualquer medicação. Tem alguns perfis que são mais específicos para certos tipos de medicamento, e ter um médico que tenha a habilidade de conseguir discernir melhor, escutar e entender faz toda a diferença no atendimento. Visto isso, a gente criou um plantão 24h para essa especialidade atender aquele paciente que sofre com um quadro doloroso a qualquer momento.

O atendimento será realizado de maneira multidisciplinar?

Sim. Muitas das vezes é necessário que aja um adjuvante no tratamento, e esse auxílio pode inclui a reabilitação física, o acompanhamento e suporte psicológico, o acompanhamento da terapia ocupacional e da fonoaudiologia é um trabalho realmente multidisciplinar, em equipe, e nós temos todos os profissionais para oferecer ao paciente o melhor em atendimento no Casu.

Quais os tipos de tratamento os pacientes podem encontrar no Centro de Dor?

Nós oferecemos todos os tratamentos disponíveis hoje para o controle do quadro doloroso. Esses tratamentos vão desde tratamentos conservadores, como por exemplo, os medicamentos e a reabilitação. Mas também temos tratamentos minimamente invasivos, e dentro desse contexto podemos citar a viscosuplementação, os bloqueios de diagnósticos ou terapêuticos que são guiados para que tenham a melhor eficácia por fluoroscopia e ultrassom. Tecnologias como a radiofrequência, onde a gente pode oferecer o controle da dor por um período mais prolongado, terapias neuromoduladoras, são terapias mais modernas para quadros extremamente refratários, bomba de infusão de fármaco, e tecnologias onde a gente implanta eletrodos até mesmo na medula para controlar dores neuropáticas. Todos esses tratamentos, e outros mais, estão disponíveis no Centro de Dor. Também temos procedimentos para dor oncológicas, mielotomia e cordotomia, que são procedimentos que trazem um alívio necessário para pacientes nessas condições.

O que tem a dizer para pessoas que convivem com a dor?

Conviver com um quadro doloroso não é normal. A partir do momento que a pessoa perde a independência, a esperança, a motivação, tudo isso pode ser afetado por um quadro doloroso, especialmente se for um quadro crônico, ela deixa de ser feliz. Hoje, a medicina avançou tanto dentro da Especialidade Dor com técnicas minimamente invasivas, técnicas tão modernas como as da neuromodulação, e todas elas estão disponíveis no Casu. Com o Centro de Dor nós conseguimos avançar muito para o atendimento da população de nossa cidade e região, lembrando que não havia em toda a região um centro especializado em dor. Nossos pacientes merecem o alívio da dor, com atendimento especializado e realizado com tada a estrutura. Quem sofre com dor sabe a importância disso. Ter dor é uma condição específica e precisa naturalmente de um profissional específico para este atendimento. A Medicina da Dor é uma especialidade médica, e o Casu oferece a todos os pacientes que buscam o tratamento e alívio da dor este atendimento especializado.

AGENDAMENTOS

O serviço está com agenda disponível para marcações e com plantão 24h para clientes Casu Família, particular e para os convênios: Copass Saúde, Cemig, Polícia Militar, Vtallis São Geraldo, Sulamerica e Ipsemg. Para informações e agendamentos o contato é pelo WhatsApp (33) 99850-6643.