Centenas de ciclistas prestigiam o 5º Pedal de Inhapim

INHAPIM – Nesse último domingo (28/5), a prefeitura de Inhapim, em parceria com a “Turma do Pedal”, realizou a 5ª edição do evento ciclístico em Inhapim, contando com a participação de aproximadamente 400 ciclistas inscritos.

O circuito teve início na praça de esportes João Felisberto Pereira e contou com duas categorias sendo eles, o circuito passeio com 30km, e o circuito elite com 42km, ambos passando pela zona rural do município.

Os coordenadores do evento Thiago Flamini, Elemar Moreira, Luana Rosalina, Gustavo Moreira, Josiany Balbina e o secretário de Esportes e Lazer, Jean Siqueira, destacaram a participação maciça dos ciclistas da região, mas principalmente os ciclistas inhapinhenses. “Primeiramente é importante agradecermos à Deus pelo brilhantismos e organização deste evento que já faz parte do calendário inhapinhense. Como é gratificante ver a adesão de vários atletas de diferentes municípios em nossa cidade, confiando em nosso evento e nos ajudando a melhorá-lo ano após ano”, disse Thiago Flamini.

Jean Siqueira aproveitou para destacar as obras do Parque de Exposições que na 6ª edição do pedal inhapinhense, será palco do evento. “Graças ao trabalho incansável do nosso prefeito Marcinho e do vice-prefeito Sandro da Saúde em 2024, na 6ª edição do pedal de Inhapim vamos poder iniciar e finalizar o evento dentro do Parque de Exposições, que com as bênçãos de Deus será inaugurado em setembro, oportunizando que novos eventos ocorram em Inhapim, como por exemplo a copa de marcha, trilhão, corrida, exposições de carros antigos, festival de inverno, micaretas entre outros. Inhapim necessitava de um espaço digno e a altura dos anseios da população inhapinhense, espaço este exclusivo para feiras e eventos e a administração municipal liderada pelo prefeito Marcinho entregará este espaço para o nosso povo”, pontuou o secretário.

O prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, participaram da competição e elogiaram o desempenho e a cordialidade dos atletas, que fizeram tanto o percurso passeio quanto o circuito elite acompanhados de familiares, amigos e colegas. “Graças à Deus foi um domingo muito bacana em Inhapim. Ver centenas de ciclistas de diferentes regiões do estado em nosso município, prestigiando nosso evento e levando o nome de Inhapim além de nossas fronteiras é por demais gratificante. Parabenizo a turma do pedal na pessoa do Thiago Flamini, Elemar Moreira, Luana Rosalina, Eliana Batista Andrade, Josyani Balbina e todos os servidores da nossa secretaria de esportes e lazer pela organização deste evento, apoiar o esporte é uma obrigação para qualquer gestor municipal, agora participar é sempre uma honra e um grande privilégio. Toda honra e glória a Deus sempre”, disse o prefeito.

O 5º Pedal de Inhapim contou com apoio de vários empresários de diferentes segmentos da cidade e da região, um café da manhã foi servido aos ciclistas tanto na praça de esportes quanto no ponto de apoio no Bar do Paulinho no córrego São Silvestre, a água ficou por conta do Pipinha da Copasa, e no retorno foi servido um almoço com sorvete de açaí de sobremesa para todos os participantes, embalados pela música ao vivo de Paulinho Violeiro.

Para o público em geral, a prefeitura de Inhapim cedeu um espaço gratuitamente para instalação da barraquinha da Apae, que na oportunidade pode oferecer feijão tropeiro, churrasquinho, cervejas e refrigerantes, angariando fundos para instituição.

