Casu amplia leitos de UTI para covid-19 e se torna o hospital com maior capacidade de atendimento para a doença na macrorregião do Vale do Aço

CARATINGA – O Casu – Hospital Irmã Denise recebeu mais 10 respiradores e agora conta com 10 novos leitos para UTI adulto na ala covid-19. Os leitos, já estão instalados e prontos para utilização, totalizando 50 leitos de UTI adulto para o tratamento da covid-19 em Caratinga. A unidade ainda aguarda a chegada de 10 respiradores e 10 monitores na próxima semana, o que vai possibilitar a disponibilização de mais 10 novos leitos de UTI adulto. Com a chegada dos novos equipamentos o Casu passa a ser o hospital com maior capacidade instalada para atendimento da covid-19 na macrorregião do Vale do Aço.

Os equipamentos foram encaminhados ao Estado de Minas Gerais pelo Ministério da Saúde (MS), e a Secretaria Estadual de Saúde (SES) disponibilizou aos hospitais que tiveram o credenciamento para ampliação dos leitos aprovado de acordo com o Plano de Contingência apresentado pela Superintendência Regional de Saúde. Desse modo, com a chegada de todos os equipamentos o Casu – Hospital Irmã Denise amplia sua capacidade de atendimento para 60 leitos de UTI covid-19 adulto e 05 leitos covid-19 infantis, além dos 40 leitos para tratamento clínico da doença.

O diretor executivo da Funec, Antônio Fonseca, expressa o sentimento de agradecimento às instâncias superiores de saúde pela disponibilização dos equipamentos que trazem mais segurança assistencial para Caratinga e região. “Representando a Fundação Educacional de Caratinga (Funec), e também a sua presidente a professora Miriam Mangeli, quero agradecer de coração ao Ministério da Saúde a Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais, assim como a Superintendência Regional do Vale do Aço. Agradeço pelo empenho na doação de 10 respiradores, que já se encontram na Instituição, e aos 10 respiradores e 10 monitores que estão para chegar. Isso demonstra que as autoridades, iniciando no Ministério da Saúde e passando pelas secretarias, têm um desejo em salvar vidas”.

Atualmente, 393 colaboradores atuam no Hospital Irmã Denise, que é referência para o tratamento da covid-19 em Caratinga e região. Todos estão na linha de frente da luta contra o novo coronavírus, nas mais diversas áreas. Assim como as autoridades de saúde, as equipes e a direção da Funec e do Casu assumiram um compromisso com a população e se orgulham em poder contribuir em um momento tão delicado durante a pandemia. “A Fundação Educacional de Caratinga fica muito feliz em poder estar participando deste processo com um número muito expressivo de leitos, passando de 40 para 60, destinados ao tratamento da covid-19”, finaliza Antônio Fonseca.