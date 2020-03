Caso suspeito de Coronavírus em investigação

Paciente de Caratinga se encontra em Belo Horizonte

CARATINGA- Caratinga tem um caso suspeito em investigação de Coronavírus. Os dados constam no último boletim informativo diário, divulgado pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes).

Em Minas Gerais, até o momento, já foram notificados 243 casos de infecção humana pelo COVID-19, destes casos, 29 foram descartados, 213 estão em investigação como suspeitos e 1 (um) caso foi confirmado.

Os dados são parciais sujeitos à revisão/alteração. “Esclarecemos que pode haver diferença entre os números apresentados pelo Ministério e pelo Estado, devido ao processo de avaliação que é dinâmico e ao horário diário de fechamento de dados” frisa a Secretaria de Estado de Saúde.

O DIÁRIO fez contato com a Prefeitura de Caratinga, que afirmou que o caso citado no boletim informativo está sendo investigado. “A Secretaria de Saúde apurou que a notificação foi feita em Belo Horizonte por um paciente de Caratinga. A equipe está aguardando mais informações que serão fornecidas através da Superintendência Regional de Saúde de Coronel Fabriciano para, posteriormente, fazer contato com o paciente e saber se ele ainda está em Belo Horizonte, há quanto tempo, etc”, finaliza.