Casal de rifeiros mortos na Bahia: veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre crime

Um casal de rifeiros foi morto a tiros no domingo (11), na praia de Barra do Jacuípe, em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador. As vítimas foram identificadas como Rodrigo da Silva Santos e Hynara Santa Rosa da Silva. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Rodrigo da Silva Santos, 33 anos, e Hynara Santa Rosa da Silva, de 39, eram casados e trabalhavam com a venda de rifas na internet. Nas redes sociais, eles eram conhecidos como DG e Naroka Rifas e juntos tinham mais de 100 mil seguidores.

O casal tinha dois filhos e ostentava uma vida de luxo. Nas redes sociais, eles apareciam com carros importados, visitavam áreas VIPs de festas e eram amigos de influenciadores digitais.

Em Salvador, eles curtiram festa com os influenciadores digitais Cristian Bell e Rafaela Moreira, casal que viralizou nas redes sociais por fazer a “batalha de dança” com árabes no Catar, durante a Copa do Mundo.

