Cartunista Edra mantém Caratinga em destaque no Humor Gráfico

CARATINGA – Edra acaba de receber uma ótima notícia: Ele está entre os premiados do 12º Salão de Humor Medplan, um dos melhores e mais tradicionais do país. Desta forma, o cartunista caratinguense vem aumentando sua galeria de prêmios desde 2015, onde ininterruptamente tem seu trabalho reconhecido.

Na edição deste ano, a organização do evento trabalhou o tema “Liberdade” com participação recorde de 2.740 obras inscritas, enviadas por artistas de 64 países nas categorias cartum/charge, caricatura e história em quadrinhos e ainda o Salãozinho. Com muita criatividade, a edição deste ano se reinventou e aconteceu de forma completamente digital, desde o envio dos trabalhos até a cerimônia de premiação dos vencedores.

Mesmo com todas as limitações impostas pela pandemia, o artista segue projetando o nome de Caratinga com as indicações de um livro e de uma exposição entre os melhores do ano ao Troféu HQMIX, participação de destaque em exposições no Memorial da América Latina (SP), 48º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, 42º Prêmio Wladimir Herzog de Direitos Humanos e em Salões de Humor em outros países: Alemanha, Croácia, Irã, Turquia, Romênia, China e Portugal.

Edra tem sido convidado para participar em importantes bienais de livros. Nos anos anteriores marcou presença nos eventos do Rio de Janeiro, Ubá, Sete Lagoas e recentemente, no final de novembro deste ano, participou da FLITI – I Feira Literária realizada na charmosa cidade de Tiradentes.

Sua produção literária também será enriquecida, ainda nesse ano, com os lançamentos de quatro volumes do livro “Rabiscos Confinados”. Edra está também, entre os artistas convidados do livro “Cheiro de Minas – 300 anos”, organizado pela Margareth Santana (Páginas Editora) que será lançado no próximo dia17, no SESC Paladium, em Belo Horizonte.