Caratinga representada no Campeonato Mineiro de Futsal

Cettatic venceu as partidas disputadas em Juiz de Fora

DA REDAÇÃO – No último final de semana, os tigres de Caratinga estiveram em Juiz de Fora para iniciar a caminhada no Campeonato Mineiro de Futsal. Foram três jogos de muita exigência física e técnica, onde os jogadores da Cettatic tiveram êxito e venceram todos os jogos.

A Cettatic venceu o Bom Pastor (Juiz de Fora) por 4 a 3. Outro adversário, Escola do Flamengo (Juiz de Fora) foi derrotado por 2 a 1. Já o confronto contra o Athletic Club (São João Del-Rey) foi vencido pelos tigres pelo placar de 4 a 2.

“A diretoria do Cettatic agradece aos apoiadores senhor Adair Ribeiro (ARN Engenharia), Clayton Gonçalves (Quality Fruty), professor Munir Sailgy (Centro Esportivo Medalha de Ouro) e Prefeitura Municipal de Caratinga”, enaltece a direção.

Conforme a direção, as despesas são enumeras e sem apoio é impossível manter um projeto deste tamanho. “Lembramos que há pouco tempo a Alcateia se sagrou campeão mineiro fut7 nas categorias sub 09 e 13”, destaca a direção do Cettatic.