Caratinga conquista sua primeira medalha internacional no Taekwondo

Marcos Toledo ficou foi bronze em competição realizada no Chile

DA REDAÇÃO – Caratinga acaba de ganhar sua primeira medalha internacional de Taekwondo. O autor desse feito é o atleta Marcos Toledo, que conseguiu bronze no Chile Open de Taekwondo 2019, competição que ocorreu nos dias 13 e 15 de setembro, na cidade de Viña Del Mar.

O evento é denominado G1 da Federação Mundial de Taekwondo, ou seja, evento oficial da entidade que vale pontos para o ranking Mundial, registrado pela WTF. Desta forma trata-se de um alto nível técnico, com participação não só de atletas das Américas do Norte, Central e do Sul, mas também da Europa, Ásia e África, todos em busca de pontos para subir posições no ranking mundial.

Caratinga esteve representada na competição pelo atleta Marcos Toledo de Souza que é da equipe Top Fitness. Marcos, que já foi atleta da Seleção Brasileira Cadete, conquistou sua primeira medalha internacional. Ele competiu na categoria Junior até 68 kg e conquistou a medalha de bronze. Marcos agradece seu seus apoiadores: Prefeitura de Caratinga – Bolsa Atleta de Caratinga, Núcleo de Tratamento da Dor – Mauricio Gonçalves Pereira, nutricionista David Tionas e seu técnico e mestre Mário Toledo Junior.