Caratinga abriu 421 empresas e fechou 159 no primeiro trimestre de 2020

Mapa de Empresas lançado pelo Governo Federal ainda revela que a atividade de maior crescimento foi de obras de alvenaria

DA REDAÇÃO– Uma ferramenta online e gratuita com dados precisos e atualizados sobre a atividade produtiva no País foi lançado pelo Governo Federal para ajudar empreendedores na hora de abrir um negócio, seja de qual for o setor.

O Mapa de Empresas permite, por exemplo, verificar qual tipo de atividade está crescendo ou decaindo no Brasil, além de informar sobre o tempo médio para a abertura de um negócio.

De acordo com a ferramenta, Caratinga tem 8.486 empresas ativas, sendo 8.195 matrizes e 291 filiais. Foram abertas, no primeiro trimestre do ano, 421 empresas e fechadas 159. As atividades de maior crescimento no município foram, obras de alvenaria, com 32 empresas abertas; seguido por cabeleireiros, manicure e pedicure; promoção de vendas; e comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. O tempo médio para a abertura de um negócio no município foi de 2 dias e 11 horas.

Do total de 109 empresas abertas em março, 107 são microempresas e uma é considerada de pequeno porte.