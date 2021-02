Capacitação para enfermeiros e técnicos em enfermagem

CARATINGA – Os enfermeiros de todas as Unidades Básicas de Saúde participaram nesta quarta-feira (24) de uma capacitação sobre prevenção e tratamento de feridas. O encontro está sendo coordenado pela enfermeira efetiva do município Andreíza Dutra, que ministra a capacitação também para os técnicos em enfermagem no dia de hoje.

De acordo com Erick Gonçalves, secretário de Saúde do município, “o encontro tem como objetivo promover uma qualificação profissional especializada para melhor tratamento e recuperação do paciente, uma vez que o atendimento adequado auxilia na promoção de um meio ótimo para cicatrização, além de prevenir complicações, como infecções locais e sistêmicas, sequelas funcionais, danos estético e dano psicossocial”.