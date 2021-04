Campanha de vacinação contra gripe começa na sexta-feira

CARATINGA- O secretário de Saúde, Erick Gonçalves, anunciou na tarde desta segunda-feira (12), o início da Campanha de Vacinação Contra Gripe em Caratinga. A ação terá início na próxima sexta-feira (16), e abrangerá, neste primeiro momento, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da área da saúde, gestantes e puérperas.

O público- alvo deverá procurar a Unidade de Saúde do seu respectivo bairro de 8h às 10h30 e de 13h às 16h30 para receber a vacina. Aqueles que moram em áreas descobertas por PSFs deverão ir até a Unidade V. Vale ressaltar que é essencial a apresentação do documento de identidade, comprovante de residência e cartão de vacina.

O secretário anunciou, também, a realização do Dia D de vacinação contra gripe que acontecerá no próximo sábado, dia 17 de abril, data em que todas as Unidades ficarão abertas de 8h às 12h para a aplicação das doses.

Erick ressaltou sobre a importância da imunização, principalmente no período do inverno, em que as doenças respiratórias são responsáveis por um grande índice de internação.