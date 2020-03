Câmara realizará primeira discussão sobre reajuste no piso salarial do magistério

Projeto do executivo começará a ser apreciado pelos vereadores na reunião de segunda-feira (9)

DA REDAÇÃO- O projeto de lei nº 006/2020 de autoria do executivo, que “concede reajuste no piso dos vencimentos dos profissionais do magistério, e dá outras providências”, será apreciado em primeira discussão na reunião desta segunda-feira (9).

Conforme o documento, caso seja aprovado, ficaria reajustado- retroagindo os efeitos a 1º de janeiro de 2020, em 12,84%, o piso dos vencimentos dos profissionais do magistério em exercício da rede pública municipal de Caratinga.

A proposta é que o reajuste seja aplicado a todas as classes e níveis em exercício do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério. Confira no quadro os valores reajustados.

QUADRO DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CARATINGA

(Valores em reais – R$)