Câmara Municipal de Piedade de Caratinga realiza sessão solene em homenagem ao dia dos pais

PIEDADE DE CARATINGA – Homenagens, distribuição de presentes, coquetel e devolução de dinheiro ao executivo marcaram a reunião solene da Câmara Municipal de Piedade de Caratinga realizada na noite da última segunda-feira (19). A coordenação dos trabalhos da mesa ficou a cargo dos vereadores José Alcides de Souza, Moises Soares e do presidente da Câmara, Warlyson Nogueira.

Participaram da solenidade o prefeito de Piedade de Caratinga Edinilson Lopes e os secretários Daniel Pablo Bicalho Junior (Saúde); Eder Gama Neto (Transporte); Eunice Margarida de Souza Vieira (Agricultura e Meio Ambiente); Maria Aparecida Pena Peixoto (Educação, Esporte, Lazer e Cultura) e Ronivon Romão Cândido (Obras). Entre os vários pais homenageados, sargento Souza Junior (representando a Polícia Militar), pastor Adriano Oliveira (representando autoridade eclesiástica) e o senhor Luiz Firmino de Santana.

Sorteios para os pais foram realizados e eles receberam presentes e placas de homenagem. A palavra de Deus foi proferida pelo pastor Adriano Oliveira, com destaque para o grande número de pastores que prestigiaram o evento. No final da sessão foi servido um coquetel.

O presidente Warlyson destacou que “a Câmara passou por uma grande reforma e reestruturação, nova pintura, troca dos vidros, sonorização, troca das luminárias, câmeras de segurança, instalação de alarme, implantação do sistema de transmissão ao vivo das reuniões e ainda adquiriu dois novos computadores. Com muita responsabilidade administrativa e equilíbrio nas contas públicas, a Câmara ainda fez a devolução de R$ 30 mil para o executivo. Nosso compromisso é com a população e a colaboração com o executivo faz parte deste compromisso”.

O presidente ainda enalteceu a atual legislatura pela maturidade, comprometimento com a população, especialmente pela economia, que está gerando devolução de dinheiro ao executivo para investimento em educação e saúde.