Câmara de Caratinga segue sem reuniões

CARATINGA – A Câmara de Caratinga já não tem sido frequentada pela população há muito tempo, e desde o último dia 16 cancelou as reuniões que acontecem às segundas-feiras em razão da pandemia do coronavírus.

No último dia 20 de março, a Câmara publicou a portaria 09/2020, no Diário Oficial Eletrônico, onde Paulo Barbosa Marques, o “Paulinho de Dom Lara”, prorrogou as atividades por tempo indeterminado.

A reportagem do DIÁRIO DE CARATINGA entrou em contato com o presidente do legislativo para saber se há uma previsão do retorno das sessões, mas ele disse que ainda estão estudando a possibilidade de fazer a reunião on-line. “Todos os dias estou na Câmara para resolver os problemas necessários, nosso trabalho vai muito além das discussões nas reuniões, mas assim que preciso faremos on-line”, disse o presidente.

O vereador Johny Claudy disse que já solicitou ao presidente que as reuniões on-line sejam realizadas. “A minha demanda de trabalho é muito grande, não estou parado, mas é importante discutirmos os projetos”, relatou o vereador.