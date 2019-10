Começa hoje, no Empório Boa Vista, o circuito de bares do festival gastronômico

CARATINGA – Tem início na noite de hoje, o circuito de bares do festival gastronômico “Buteco é Coisa Nossa’. A abertura será no Empório Boa Vista, próximo ao Caratinga Tênis Clube (CTC), com apresentação de Analígia. O prato preparado pela casa se chama ‘duplo espetinho’.

Os pratos serão comercializados diretamente nos bares até o dia 10 de novembro, já a festa de encerramento ocorrerá entre 14 e 16 de novembro, na Praça da Estação.