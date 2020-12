Bendizendo as alegrias

Diante de tantos momentos tristes vindos da perda de amigos contaminados pela covid-19, temos de bendizer as alegrias que aparecem como lenitivo e paz.

Alegria de ter comemorado, mesmo sem festas, o aniversário de 62 anos do sacerdócio de nosso querido Monsenhor Raul Motta de Oliveira. Um dos sacerdotes mais importantes de nossa diocese, pelo tempo de trabalho e pelo bem imenso eu plantou e planta na igreja de Caratinga. Escritor, guardião de nossa memória, reitor do Seminário, professor, grande presença em todos os momentos da Diocese, pároco da catedral por 17 anos, tempo em que reformou a catedral. Inteligente, educado, fotógrafo que não deixa passar momentos importantes sem eternizá-los, sorriso constante, atencioso com todos, um verdadeiro retrato de Jesus Cristo. É de grande valor para nós a comemoração desse dia em que ele iniciou seu sacerdócio que viria acrescentar tanta grandeza espiritual à nossa diocese. Que Deus o guarde e continue lhe dando saúde, entusiasmo e alegrias. E as bênçãos de Nossa Senhora, a quem ele foi entregue logo ao nascer, por sua mãe terrena. E nós, seus filhos espirituais, agradecemos aos céus a dádiva de tê-lo entre nós permitindo-nos banhar em sua santidade. Parabéns, Monsenhor! Mesmo de longe, festejamos a data com nossas orações.

Alegria de ter vivenciado, de modo virtual, um momento importante de literatura com as crianças do 4º e 5º anos da escola Líber. Ângela Fernandes Lage e a professora Patrícia prepararam muito bem as crianças que fizeram um bonito recital com os poemas de meus livros. Logo, depois, entrevistaram-me. As perguntas foram interessantes e formuladas por crianças que realmente gostam de ler e escrever. Parabéns para Patrícia, que conduziu tudo com simpatia, delicadeza e sabedoria. À Ângela, aquele agradecimento forte por saber o quanto ela valoriza meu trabalho e sempre está promovendo a leitura. Aos pais das crianças, envio meus parabéns pelos filhos alegres e poetas. E a cada um dos alunos, um beijo carinhoso e o desejo de que, quando a pandemia passar, estaremos juntos para poetar mais e festejar com abraços de ternura e saudade.

Alegria de ver nossa praça Cesário Alvim iluminada lindamente para o Natal. Além de bem ornamentada, a prefeitura ainda adota os procedimentos de segurança: cercada, com entrada oferecendo álcool em gel e promovendo o distanciamento. Um momento de alegria e entusiasmo ao visitar o local e sentir a paz que o Natal sugere. Parabéns ao Dr. Wellington, que tem sabido iluminar nossa cidade com luzes das obras de progresso e com luzes que nos enchem de esperança.

Alegria de ver a vacina para o coronavírus chegando. Já está sendo aplicada no Reino Unido e na Argentina. O Brasil, sabiamente, está esperando uma que seja aprovada pela Anvisa. E o governo prometeu vacinar todos que desejarem. Vamos torcer para que seja aprovada a vacina eficaz e que não ofereça graves efeitos colaterais. Que a briga política não atrapalhe a chegada e aplicação da tão esperada vacina.

O melhor é ir colecionando alegrias para amenizar nossa espera.

Marilene Godinho