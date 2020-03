Bebê e homem de 35 anos são novos casos suspeitos de Coronavírus em Caratinga

CARATINGA- Mais dois casos suspeitos de Coronavírus foram notificados pela Secretaria de Saúde de Caratinga. Em um deles trata-se de um paciente de 35 anos que participou de um congresso com pessoas do exterior. Ele deu entrada no CASU apresentando sintomas da doença. Foi feita coleta do material e o paciente agora segue em internação domiciliar, sendo monitorado.

Conforme boletim emitido pelo Hospital Irmã Denise – CASU, este paciente seguia internado no Centro de Terapia Intensiva do Hospital Irmã Denise – CASU, um paciente com suspeita de infecção pelo COVID-19. Teve sua admissão na data de 17/03/2020 com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios de evolução progressiva na última semana, após ter retornado de viagem a São Paulo para tratamento médico que faz regularmente após transplante de córnea. Ele está em leito de isolamento. No momento, seu quadro clínico é estável, e não está em uso de ventilação mecânica. Foi realizada a coleta de vários exames complementares entre laboratoriais (incluindo pesquisa do COVID-19) e de imagem (raio-x e tomografia).

O outro caso suspeito é de um bebê de oito meses, sexo feminino, que deu entrada na terça-feira (17) com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios iniciados no dia da admissão, teve contato com pessoa que chegou de viagem ao exterior, considerado área afetada nos últimos 14 dias. Ela está em leito de isolamento. No momento seu quadro clínico é estável, e não está em uso de ventilação mecânica. Ele ealizou coleta de vários exames complementares entre laboratoriais (incluindo pesquisa do COVID-19) e de imagem.

Portanto, até às 9h desta quarta-feira (18), o município contabiliza três casos notificados como suspeitos de Coronavírus, pois um homem de 44 anos que esteve em São Paulo já havia sido mencionado pela secretária de Saúde Jacqueline dos Santos. Conforme boletim também emitido pelo Hospital Irmã Denise – CASU, este paciente de 44 anos seguia internado no Centro de Terapia Intensiva até a tarde de ontem. Deu entrada na terça-feira (17) com quadro clínico caracterizado por sintomas respiratórios de evolução progressiva na última semana, após ter retornado de viagem a São Paulo para tratamento médico que faz regularmente após transplante de córnea.

Para as três suspeitas, o material já foi encaminhado para análise em Belo Horizonte e os resultados serão apresentados nos próximos dias.