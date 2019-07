Bebê acolhido pela Amac aguarda vaga de UTI pediátrica

Matheuzinho, que tem a saúde debilitada, está internado na UPA desde o início da semana. Aguarda-se transferência para uma unidade hospitalar

CARATINGA- O caso do bebê Matheuzinho tem comovido os caratinguenses. Desde o nascimento, com diagnóstico comparável a sequela neurológica grave, alterações comparáveis à síndrome de Moebius, permaneceu internado no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, porém, com o fechamento da unidade, deu entrada no plantão noturno do dia 22 de março no Hospital Irmã Denise – CASU.

No dia 21 de março ele ficou órfão de mãe e não há notícias sobre outros familiares que ficariam responsáveis por ele. Por isso, a justiça determinou que o órgão público se responsabilize pelo acolhimento e cuidados com o garoto. A criança foi institucionalizada e encaminhada para o abrigo Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (Amac). Na instituição, ele vinha recebendo cuidados especiais, no entanto, houve um agravamento em seu estado de saúde esta semana.

Igor Bernhard, presidente da Amac, explica que o quadro de Matheuzinho piorou a cerca de três dias, tendo sido encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para atendimentos profissionais. No entanto, o local não é o adequado para seu tratamento. “Estive conversando hoje (ontem), no período do almoço com o enfermeiro que estava lá de plantão, ele me informou que já foi feito pedido de transferência do Matheus para um hospital que tenha UTI pediátrica, porque conforme me disseram, a UPA não tem condições de atender naquilo que ele necessita”.

O bebê segue aguardando uma vaga hospitalar, por isso, Igor afirma que é importante que esta transferência ocorra o mais rápido possível. “Segundo me informaram, ele saiu da Amac num estado crítico, agora parece que está numa situação de saúde estabilizada, contudo, ainda requer maiores cuidados, tudo indica que deve estar com pneumonia. Por conta disso, como ele já tinha outras dificuldades, acabou se agravando. Não temos previsão dessa transferência, por isso, queria aproveitar para fazer o apelo, se houver algum político, alguma pessoa com influência na área da saúde que possa nos ajudar a achar essa vaga, vai ser muito bem-vindo”.

O presidente da Amac relembra a trajetória sofrida do bebê, que foi acolhido com todo carinho pela instituição. “O Matheuzinho é um bebê com pouco mais de um ano com várias complicações de saúde, na verdade a vida dele é um milagre e viveu no hospital até seu fechamento. Em seguida foi transferido para o CASU, onde completou um aninho de idade e o Poder Judiciário de Caratinga determinou que após a saúde dele estar estabilizada, fosse levado para a Amac, para ficar sob os nossos cuidados. Logo então começamos uma campanha, muitas pessoas da cidade se mobilizaram, ajudaram, compraram bercinho, guarda-roupa, todos os móveis e roupinhas necessários para acolhermos ele”.

Igor afirma que a Prefeitura de Caratinga também contribuiu fornecendo funcionários para cuidar de Matheuzinho, pois ele precisa de profissionais específicos disponíveis. “Ele já está sob os nossos cuidados há uns dois meses. De lá para cá tem dado super certo, embora tenha acontecido esse episódio agora. Nós da Amac estamos buscando todos os dias informações na UPA, não consegui conversar com o médico, que seria a melhor pessoa para falar sobre o estado de saúde dele hoje. Sabemos que ele está estável, mas requer um cuidado muito especial e que ele teve uma pequena melhora, mas ainda encontra-se respirando com ajuda de oxigênio e aparelhos”.

Até o fechamento desta edição, o bebê permanecia internado na UPA, à espera de uma vaga para transferência. Igor lamenta a situação enfrentada pelo garoto, por não encontrar um equipamento de saúde estruturado na cidade, voltado para o seu tratamento. “É triste dizer que Caratinga não tem uma UTI pediátrica, uma necessidade muito grande. Sendo assim, é extremamente necessária a transferência dele para um lugar que tenha”, finaliza.