Barra de maconha apreendida em Inhapim

INHAPIM – A Polícia Militar apreendeu uma barra de maconha, além de dois celulares e 76 reais, em uma ocorrência registrada na tarde desta segunda-feira (27) na rua A, bairro Santo Antônio. Dois jovens, ambos 20 anos, foram detidos pela PM.

A sala de operações de Inhapim recebeu a informação a respeito de tráfico de drogas no bairro Santo Antônio e que haveria entorpecentes enterrados no fundo de uma casa. Diante da informação, uma guarnição foi até o local e com a permissão da dona do imóvel, conseguiu localizar em um quarto, onde se encontrava um jovem, uma barra de maconha e 76 reais. No entanto, o rapaz negou ser o dono da droga. Em seguida, outro rapaz assumiu a propriedade da droga.

Ainda na casa foram recolhidos dois celulares que pertencem a outro denunciado, no entanto ele não estava no imóvel no momento da abordagem.

Os envolvidos foram detidos e conduzidos para delegacia de Polícia Civil.