Empresário disponibiliza produtos para doação na Avenida Moacir de Mattos

CARATINGA- Mais de um ano de pandemia e além de ser um problema de saúde pública, também tem impactado diretamente no cenário econômico de todo o País. Em Caratinga não é diferente. Muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar, seja pelo desemprego ou outros motivos. Por outro lado, os produtos, inclusive da cesta básica, tiveram alteração de preço e o sustento da família fica cada vez difícil.

Pensando nisso, o empresário Agnaldo Santana, proprietário do Supermercado Real e Padaria Massa Real decidiu montar uma Banca Solidária. Verduras, legumes, pães, bolos e biscoitos são alguns dos produtos que estão à disposição na porta do supermercado, que fica situado à Avenida Moacir de Mattos. O cartaz diz: “Doação- Pegue se precisar”.

Agnaldo destaca que tomou esta atitude, sensibilizado com a situação de algumas pessoas no que diz respeito à alimentação. “Temos produtos que eram descartados, tanto na padaria, quanto no supermercado. E vendo o momento que estamos passando, parte da população com dificuldade de ter o alimento na sua mesa, pensamos, ao invés de descartar, utilizar para esse fim. São produtos que estão fora do padrão de venda, mas, para alimentação estão perfeitamente adequados”.

Os produtos ficam expostos para que cada pessoa escolha o que julgar necessário. Para aqueles que também desejarem contribuir, podem depositar suas doações na Banca. “Se não tiver a embalagem, pode pegar no supermercado e fazer a feirinha. Não fazemos controle nenhum disso. Minha banca está à disposição. Qualquer doação também será bem-vinda, o momento é de ajudar. Estamos ajudando, movidos pela vontade de ajudar, o custo disso é ínfimo”.