Bairro Santa Cruz recebe manhã de promoção à saúde

CARATINGA- A Prefeitura, através da Secretária Municipal de Saúde, em parceria com o Centro Universitário de Caratinga, realizou na manhã desta quarta-feira (5), na Praça Marta Carli, Bairro Santa Cruz, uma ação alusiva ao Dia Nacional de Mobilização pela Promoção de Saúde e Qualidade de Vida, que é celebrado no dia 6 de abril.

O evento tem como objetivo promover temas relacionados aos cuidados com a saúde de crianças, homens e mulheres de todas as idades. Foram ofertados serviços de saúde íntima da mulher; do homem com abordagem no câncer peniano, orientando sobre higiene e Infecções Sexualmente Transmissíveis e da criança com dicas de nutrição sobre introdução alimentar.

Na área de saúde mental houve abordagem da ansiedade e métodos não medicamentosos, inclusive com oferta de auriculoterapia; orientações sobre hipertensão e diabetes com foco no autocuidado e prevenção; e testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis foram aplicados.

Para as crianças a abordagem teve foco na higiene bucal com técnicas de escovação para crianças e mini escovódromo montado na praça. A população ainda contou com avaliação antropométrica, análise de rótulos e orientações sobre alimentos ultra processados e avaliação nutricional.