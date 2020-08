Avanços no abastecimento hídrico na zona rural de Santa Rita de Minas

SANTA RITA DE MINAS – A Prefeitura de Santa Rita de Minas, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais (IDENE), avança com as obras que irão garantir água potável para as comunidades rurais do município.

No último final de semana foram instaladas as caixas d’água dos córregos Tabuleiro, Criciúma e Juca Antônio e em paralelo as escavações para ligação nas residências avança.

Para o prefeito Ademilson, “água potável é sinônimo de qualidade de vida e a parceria com o IDENE permitirá que os moradores tenham acesso à água potável de maneira gratuita, gerando assim mais qualidade de vida para os munícipes”.

Assessoria de Comunicação