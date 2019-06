Atendimento ao eleitor já está disponível na Casa Ziraldo de Cultura

CARATINGA- A Central de Atendimento ao Eleitor já está funcionando na Casa Ziraldo de Cultura, localizada na Avenida Benedito Valadares, 15. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira no horário de 12h às 18h. São oito guichês para atendimento à população dos municípios que fazem parte da área de abrangência das 71ª e 72ª zonas eleitorais.

O local foi disponibilizado por meio de um Termo de Cooperação assinado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e a Prefeitura de Caratinga para contribuição nos trabalhos de revisão biométrica. Recentemente, o acordo também foi realizado junto à Câmara Municipal.

Para fazer o cadastramento biométrico, basta o eleitor comparecer ao cartório, situado à Avenida Tancredo Neves, 135 – Térreo ou na Central de Atendimento, na Avenida Benedito Valadares, 15; com documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira e comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. Não são aceitos a carteira de habilitação e o novo passaporte. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).

O atendimento pode ser agendado no site do TRE ou pelo Disque-Eleitor (telefone 148), mas os eleitores também podem ser atendidos por ordem de chegada. Para agilizar o atendimento, a Casa Ziraldo de Cultura conta com um posto de agendamento no local.