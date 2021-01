Apreensão de haxixe no bairro Esperança

CARATINGA – Um tablete de haxixe, mais uma “bola” da mesma droga, além de uma sacola contendo vários microtubos vazios e outros materiais para embalar a droga foram apreendidos pela Polícia Militar nos primeiros minutos desta segunda-feira (25), no bairro Esperança.

O Centro de Operações da PM recebeu uma ligação dando conta de que um jovem de 18 anos teria efetuado disparos de arma de fogo na casa de onde mora, na travessa João Pontes.

Foi montado um cerco policial com as equipes que estavam no turno e o indivíduo denunciado ao notar a presença dos militares mostrou-se bem nervoso, e demorou abrir a porta.

A proprietária do imóvel alugado ao autor permitiu a entrada dos militares.

O jovem foi informando da denúncia sobre os disparos de arma de fogo, e disse que não possuía uma. Durante as buscas foi localizado dentro de um tanque que estava cheio de roupas sujas, uma sacola verde com as drogas. O jovem foi questionado sobre o material localizado, confirmando que seria haxixe, e assumiu a posse do material. Ele foi preso e conduzido à delegacia de Polícia Civil.