Após vandalismo e críticas, CDL desmonta árvore na Praça Getúlio Vargas

CARATINGA – A árvore de sombrinhas, que foi montada na Praça Getúlio Vargas repercutiu durante esta semana. Internautas se dividiam entre críticas e aqueles que gostaram da estrutura; Somado a isso, ato de vandalismo. Nesta sexta-feira (27), a CDL de Caratinga tomou a decisão de desmontá-la.

Por meio de nota, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Caratinga destacou o motivo que montou sua árvore de Natal. “Com a intenção de proporcionar um visual não somente à noite, mas também durante o dia, para quem estivesse prestigiando nosso comércio e para toda a população”.

A CDL enfatizou que pesquisou em outras cidades e países árvores feitas com o mesmo material. “As sombrinhas trazem a ideia de proteção, cuidado, e achamos interessante pelo momento que estamos vivendo. A árvore ainda não estava finalizada, iríamos colocar mais sombrinhas verdes e iluminar. Contudo, recebemos muitas críticas por usarmos sombrinhas, e também fomos alvo de vandalismo, furtando várias sombrinhas e estragando outras. Concluímos que ficaria inviável dar a manutenção necessária, visto que o custo para repor as sombrinhas seria elevado e o vandalismo poderia se repetir. Sendo assim, optamos por desmontar a árvore de Natal”.

A CDL de Caratinga lamentou o fato e finalizou deixando sua mensagem à população. “Nossa intenção era somar, deixar nossa cidade mais atrativa e bonita nessa data tão importante do ano. Agradecemos nossos associados, sem eles não poderíamos realizar nada do que fazemos, e agradecemos também os elogios e as mensagens de apoio que recebemos. Compreendemos também as críticas, as pessoas estão preocupadas com a decoração da cidade, precisamos tirar proveito e aprendizado para continuarmos trabalhando para o bem do comércio e da sociedade”.