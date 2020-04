APOIO PSICOLÓGICO

Saúde mental na rede é o novo serviço para enfrentamento de transtornos gerados pela pandemia

BOM JESUS DO GALHO – A Prefeitura de Bom Jesus do Galho, por meio de sua Secretaria de Saúde, está oferecendo o serviço remoto de escuta e acolhimento por meio do programa Saúde mental na rede. “A iniciativa em como público-alvo pessoas com casos de ansiedade, transtornos obsessivo compulsivo, pânico, quadros depressivos, entre outros transtornos provocados pelo isolamento social imposto em função da pandemia do coronavírus”, explica a psicóloga Laura Knupp, que responde por esses atendimentos.

A profissional de saúde destaca que, neste momento de isolamento social, as pessoas tendem a sentir mais necessidade de compartilhar seus medos e dores. “A escuta é um serviço de apoio e proteção emocional que ajuda a aliviar esses sentimentos”, sublinha Laura Knupp, acrescentando que cada indivíduo se comporta de formas diferentes em relação ao confinamento e ao que precisa enfrentar. “Alguns têm receio de adoecer, outros de ver sua família adoecer. Mas é importante que as pessoas cultivem pensamentos positivos e aproveitem este tempo de mudanças drásticas para tornar melhores, mais saudáveis, os momentos em família, de se ajudar mais”.

Dentre as formas de amenizar os impactos da pandemia, Laura aconselha a não exposição a notícias falsas, que tendem a alarmar a população ou levar as pessoas a se automedicar, a falsas curas, a adotar comportamentos inadequados e que podem tornar complicada a forma de se atravessar este momento.

WHATSAPP

O acolhimento é feito via chamada telefônica por meio de agendamento pelo WhatsApp disponibilizado exclusivamente para esse serviço. “Essa escuta online é segura, pelo fato de não haver o risco de contágio do coronavírus e vai trazer importantes benefícios para o paciente, como aliviar seus níveis de ansiedade”, enfatiza Laura Knupp.

A psicóloga recomenda a utilização da tecnologia para a promoção de maior estreitamento de laços entre familiares que estão distantes, para o fortalecimento da rede de afetos entre amigos. “Este é um momento de nos beneficiar dessa ferramenta que não nos expõe ao risco de contágio e possibilita a aproximação de pessoas, poupa-nos da sensação de abandono, a internet.

SERVIÇO

Saúde mental na rede. Agendamento e atendimento pelo (33) 9 8802.0463.

Assessoria de Comunicação