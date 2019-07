Aniversário sacerdotal de padre Humberto Boreli

Comemoramos o sacerdócio de PADRE BORELI. São 54 anos de um ministério sacerdotal que enriquece a Diocese de Caratinga e a cada um de nós que temos a alegria de conviver com esse santo sacerdote e mergulharmos em suas virtudes.

O sacerdócio de Padre Boreli é uma graça imensa concedida à nossa Diocese. Humilde, humano, generoso. Suas ações cotidianas nos mostram a grandeza de quem sabe de cor as lições do evangelho e se detém nas verdades que falam de perdão, igualdade, recomeço. Atrai fiéis por lhes passar uma doutrina de compreensão e paz. É gente igual a gente porque tem um coração que bate no ritmo do nosso, por ter nas mãos o cajado seguro do pastor que não quer perder nenhuma de suas ovelhas.

Seu sacerdócio de lida e bem escreveu páginas de ouro nas cidades por onde passou, construindo igrejas e edificando o Reino de Deus em todo o espaço humano. É outro Cristo consagrando, pregando, perdoando e amando, É vela que se consome para iluminar.

Padre Boreli construiu tantas maravilhas que não é possível enumerá-las todas. Por onde passou foi um apaixonado criador e animador das Comunidades Eclesiais de Base. Organizava grupos de reflexão e fomentou todas as instituições religiosas. Trabalhou na implantação dos Encontros de Casais com Cristo (ECC), Encontro de Jovens com Cristo, Encontro de Adolescentes com Cristo. Diretor dos Apostolados da Oração, sempre fez dessa associação uma força viva das paróquias. Construiu mais de 50 igrejas e capelas, ajudou na reforma da matriz Nossa Senhora da Conceição e outras construções.

O que mais me encanta em padre Boreli é seu desejo de que todos participem da comunhão, e sempre prega que Deus é misericordioso e perdoa todo pecador. Seja nas homilias, seja nas confissões, ele mostra sua generosidade para conosco. Não se detém no pecado, mas no perdão. Alegre e bondoso, reinventa o amor que não admite a exclusão e incensa todos como preferidos.

Parece que foi ontem…aquele dia em que padre Boreli deu o seu sim definitivo: Eis-me aqui! Suas mãos foram ungidas, consagradas para elevarem o cálice da salvação e serem portadoras de bênçãos. Hoje, resgatamos a memória daquele dia e bendizemos o seu nome pela graça de poder celebrar junto de seu povo mais um ano de sua entrega sem limites.

Padre Boreli, sua vida é missão de profeta. Deus o quer anunciando, lançando alicerces e construindo. Sua vida é missão de pastor. Deus lhe pede coragem para enfrentar os lobos. Zelo constante por sua igreja, cuidado atencioso com o rebanho para que o povo não se curve diante dos bezerros de ouro que o mundo de hoje oferece. Tens a missão de João Batista: ser voz que grita no deserto do coração humano, tão vazio de Deus.

Dizem que as pessoas representam as cores de acordo com suas ações e características. Uns são brancos porque representam a paz, outros são vermelhos porque indicam um trabalho ardoroso e lida constante. E padre Boreli é azul. Azul dos mares e do céu infinito. O mar aconchega barcos, o céu aconchega estrelas, e padre Boreli aconchega todo mundo no desejo de que todos participem do banquete que levará à Casa do Pai.

Parabéns! Que Deus continue lhe dando saúde, forças, alegrias e fortaleza no sacerdócio que, por muitos anos ainda, seguirá dando-nos luz, ensinamentos e amor. Felicidade! Nós o amamos muito. Sua presença é o retrato vivo de um outro Cristo. Seja feliz!

Marilene Godinho