Agora: Policial militar Faroni, da última turma de soldados, acaba de morrer em acidente de moto em Divisa Alegre

ATENÇÃO: Cenas Fortes

O policial militar Faroni, atualmente trabalhando em Cachoeira de Pajeú, acaba de falecer em um acidente de moto em Divisa Alegre. O corpo será encaminhado para o IML de Pedra Azul.

A vítima havia se formado no último curso de soldados ministrado no 19• BPM, em Teófilo Otoni. O acidente aconteceu na BR-116, próximo à CBL, em Divisa Alegre. Outra pessoa estava com ele na garupa, e foi resgatado pelo Samu.

A moto que ele estava foi parar embaixo de um caminhão tanque. Faroni morreu no local.

O @jornaldiarioteo presta suas condolências aos familiares e amigos.

A perícia técnica vai determinar a dinâmica dos fatos e a causa do acidente. Eles estão se deslocando para o local dos fatos.