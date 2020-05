Adolescente apreendido com cem pinos de cocaína

IPANEMA – Um adolescente de apenas 16 anos foi aprendidos pela Polícia Militar por tráfico de drogas em Ipanema. A ocorrência foi registrada na noite desta quinta-feira (14).

Durante operação os militares encontraram o menor no bairro Bela vista, que quando viu a viatura retornou andando apressadamente. Após abordagem foi encontrando com ele uma sacola com cem pinos com cocaína, dez buchas de maconha e uma faca de cozinha.

O menor foi conduzido até a delegacia de Polícia Civil. O pai do adolescente acompanhou o desenrolar da ocorrência.