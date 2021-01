Acidente no centro de São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Onze pessoas foram envolvidas em um acidente neste último domingo (24), quando um veículo Fiat Pálio teria perdido o freio e atingido pessoas que estavam paradas próximas de seus veículos na avenida João Barbosa dos Santos, em São Domingos das Dores.

No local do acidente, a Polícia Militar encontrou duas motocicletas caídas e um carro tombado em cima de outro. As vítimas foram socorridas pela ambulância de São Domingos das Dores para Caratinga com ferimentos leves. O condutor do Fiat Pálio, que seria o causador do acidente, havia evadido local dos fatos.

Foi realizado contato com os outros três ocupantes do veículo, que contaram que desciam um morro, e em determinado momento o carro começou a embalar, e eles gritaram para o condutor pisar no freio, mas ele disse que o freio havia acabado e não funcionava.

Devido à velocidade atingida pelo carro e a tentativa de tomar o controle, este capotou e se chocou contra as motocicletas que estavam estacionadas.

Os proprietários que estavam próximos às motos foram atingidos pelo impacto e o carro parou com uma das partes em cima de um Fiat Strada, que também estava estacionado. O irmão do condutor do Pálio disse que ele havia ingerido um pouco de bebida alcoólica, mas que a causa do acidente era o fato do freio ter acabado. Dentro do veículo estavam diversas latas de cervejas vazias.

O condutor não foi localizado durante atendimento da ocorrência, para verificação se estava ferido ou sob influência de álcool, e abandonou o local dos fatos sem prestar socorro às vítimas.

As causas do acidente serão apuradas.