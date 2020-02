Acidente na BR-381 deixa caratinguenses feridos

Dentre as vítimas, um bebê de 11 meses precisou ser levado de helicóptero ao Hospital João XXIII

DA REDAÇÃO- Um grave acidente mobilizou militares do Corpo de Bombeiros na manhã de ontem, na BR-381, em Caeté, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dentre as vítimas, um bebê, do sexo feminino, que estava com a mãe em um carro alugado pela prefeitura de Caratinga, para receber tratamento no Hospital da Baleia, na capital, bem como o motorista do veículo.

Conforme a corporação, dois carros bateram na pista sentido Belo Horizonte, após Roças Novas. Quatro pessoas ficaram feridas, dentre eles Isadora, de 11 meses que precisou ser levado de helicóptero ao Hospital João XXIII. O motorista, identificado como Efigênio, foi encaminhado de ambulância para a mesma unidade. As outras duas pessoas feridas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O acidente aconteceu no km 418. A pista precisou ser interditada para o pouso do helicóptero e resgate das vítimas. No início da tarde, os bombeiros informaram que o motorista do carro perdeu o controle da direção e o veículo bateu em uma mureta, ferindo todos os ocupantes. “No momento da batida ela (bebê) se soltou da cadeirinha e foi arremessada no interior do carro”, disseram os bombeiros. O envolvimento do segundo veículo ainda não foi detalhado.

Conforme informações da Prefeitura de Caratinga, os pacientes deram entrada no Hospital João XXIII por volta das 13h. Em contato com o hospital, não foi possível entrar em detalhes por causa do sigilo do prontuário médico. No entanto, em nota, informou que Isadora se encontrava estável, em observação no ambulatório, e Efigênio passava por cirurgia, mas também era considerado um quadro estável.

*Com informações do jornal Estado de Minas