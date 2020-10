A RESTAURAÇÃO ACONTECENDO-12

Inconcebível sofrimento – como remediar, como consolar

Vidas negras importam, SIM! Todos são importantes, mas nossos irmãos de pele escura sofreram muito, e demais – ao longo dos séculos. E não podemos permitir que este VÍRUS abominável da discriminação racial continue a infectar nossos filhos, nossas famílias, nossas igrejas – a sociedade, enfim.

Imagino o ambiente no navio negreiro; espaço limitadíssimo, uma ganância sem limites: quanto mais, melhor.

– Ali cabe mais um…

– Um passo em frente, que vai entrando gente…

– Empurra, empurra aí…

Mais uma carga – mais um lote – homens e mulheres, crianças e velhos, lindos, fortes, musculosos, olhos vivos, olhos sofridos – tristeza, sofrimento, desespero sem medidas.

Criações maravilhosas do Deus Altíssimo – cada uma, uma obra de arte, gênios, artistas, humanitários, especialistas, homens, mulheres – cada um alvo do amor divino, de todo o amor – e cada um, um condutor do mesmo amor vindo dos céus.

Sonho com o dia em que o povo opressor, ou seus filhos, descendentes, caiam em si, e digam: – Pecamos, erramos, ignoramos os estatutos do Altíssimo, que a todos criou com o mesmo VALOR – iguais, e cada um com potencial incrível. Mesmo os mais frágeis, os menos dotados: todos são de inestimável valor, todos são razão e alvo do amor de Deus.

Preconceitos à tona – a pandemia revelou. Em todas as famílias. Muita gente ficou desnuda – ninguém imaginava o que tinha acumulado dentro de si. De Moisés, o sábio líder, saltam algumas palavras – oportunas e deveras sérias, expressão do Criador:

Não maltratem o estrangeiro, nem o oprimam, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Não tratem mal nenhuma viúva nem órfão. Se de algum modo os tratarem mal, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor; e a minha ira se acenderá, e matarei a vocês ao fio da espada; suas mulheres ficarão viúvas, e seus filhos, órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que vive perto de você, não aja com ele como credor, cobrando juros. Se você tomar como penhor o manto do seu próximo, você o restituirá a ele antes do pôr do sol, pois é a única coberta que tem, é a roupa do seu corpo. Em que ele se deitaria? Portanto, quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. (Êx 22.21-27)

Creio e professo, o sonho acontecerá – a nossa consciência acordada, e replicada. Em todos, para todos – isso é RESTAURAÇÃO!

Pois, certamente, há traumas e muitos – amontoados, apinhados, atolados.

– Humanidade, onde estás?

Vidas importam – VIDAS NEGRAS importam sim!

Todas são alvo da RESTAURAÇÃO prometida.

Que virá para

Cada uma –

Cada uma –

Cada uma.

Lembre-se: Você foi criado com muita justiça e com generosidade de sobra. Para a glória de seu Criador, para o bem de seu próximo!

Rev. Rudi Augusto Krüger – Diretor, Faculdade Uriel de Almeida Leitão; Coordenador, Capelanias da Rede de Ensino Doctum – rudi@doctum.edu.br