A Questão não está em pauta

Margareth Maciel de Almeida Santos

Doutora em Sociologia Política

Membro do Instituto Nacional dos Advogados do Brasil (IAB)

Será que o ex-presidente e ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva pediu ao Supremo Tribunal Federal para passar a lua de mel nos Emirados Árabes Unidos, leia-se Dubai com a socióloga Rosangela da Silva? Casar estava no plano de Lula, após sair da prisão de Curitiba.

Segundo o “site piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/11/19”, a informação foi analisada e é falsa. Trata-se de “Fake News: “Atualmente, há 19 processos ativos movidos pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em tramitação no STF. Nenhum deles é relatado pelo ministro Ricardo Lewandowski: 15 estão sob análise de Edson Fachin, relator da Lava Jato na corte, dois são relatados por Carmem Lúcia e outros dois por Marco Aurélio Mello. Em nenhum deles consta qualquer pedido para que Lula viaje a Dubai”, diz o referido site.

O avanço tecnológico e a velocidade com que as informações circulam no mundo, nos traz informações e “(des) informações”. Muitas vezes repassamos notícias falsas sem saber se é verdade ou não. Segundo o Dicionário Collins, “Fake News”, significa “informação falsa e em alguns casos sensacionalista apresentada como fato, publicada e disseminada na internet.”

No entanto a confiabilidade é colocada à prova, checar as informações, verificá-las, por meio da comparação e da análise de textos em diferentes mídias. A expressão fake News entrou no vocabulário daqueles que querem criticar negativamente, algum emissor de mensagem. FAKE NEWS, não se pode chamar de notícia, já que se trata de uma informação falsa, que tem por objetivo um forte apelo emocional com o objetivo de incentivar a opinião pública.

Aa investigações do ministro Alexandre de Moraes serviram de base para que ocorresse a aprovação do Supremo Tribunal Federal, em relação ao prosseguimento do inquérito que investiga a divulgação de “Fake News.” A corte já havia sido ameaçada, terríveis ataques, e com a fala de Weintraub, a situação pipocou. Dizem que quem atacaram a corte, são os bolsonaristas, os amigos de Bolsonaro. No entanto, diante de tanta maldade que existe no mundo, passou em minha cabeça a possibilidade de que “algum cidadão” queira se aproveitar da situação para atiçar ainda mais as ameaças e acentuar o clima de horror, que já existe, entre o STF e o presidente Bolsonaro. No mundo de hoje, tudo é possível! Relembrando, o livro de Sigmund Freud, O mal-estar na civilização! E estamos vivendo esse mal-estar na civilização, as discussões que tratam dos sintomas contemporâneos e as preocupações da humanidade em relação ao seu futuro. Freud destaca entre uma das fontes de sofrimento do ser humano, o sofrimento advindo das relações entre humanos.

Para min, o ápice para abertura do inquérito das “Fake News”, foi a fala do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que em reunião ministerial defendeu a prisão dos ministros do Supremo a quem chamou de “vagabundos”. Foi grave o que Weintraub disse em reunião fechada, mas que depois de ter sido divulgada, o inquérito também poderá ter peso sobre as ações que tramitam na Justiça Eleitoral contra a chapa do presidente Jair Bolsonaro e seu vice Hamilton Mourão. E assim existe o risco dessa chapa ser cassada e uma nova eleição acontecer. Isso é o que dá margem para que grupos políticos que discordam do governo Bolsonaro se organizarem numa espécie de aliança, incentivando os protestos nas ruas contra o atual governo. Fico imaginando se o PT tivesse ganhado as eleições para presidente do Brasil, a desordem seria muito e muito pior, pois estes adoram fazer barulho, panelaços e a corrupção estaria ainda em evidencia. Pode-se falar do filho Flávio Bolsonaro, mas não de seu pai Jair Bolsonaro, que como pai, deve ser difícil acreditar no envolvimento do filho em rachadinhas. Será uma surpresa ou decepção, caso Bolsonaro esteja também envolvido em “fake news” e rachadinhas.

Em falar em “vagabundos”, eu me lembro que Fernando Henrique Cardoso, quando era presidente da República, propôs uma reforma da Previdência. Uma das metas era acabar cm o que considerava “aposentadorias precoces”. E assim para ele, Fernando Henrique, as pessoas que se aposentaram com pouco mais de cinquenta anos de idade, ele as chamou de “vagabundas”, mesmo adjetivo usado por Weintraub em relação aos ministros. Será quanto ganha hoje, só de aposentadorias o ex-presidente Fernando Henrique? Depois veio o ex-presidente Lula e fez uma reforma da Previdência que contrariava o que o PT sempre defendeu. Além disso havia uma grande massa de desempregados, e é com esses que Bolsonaro se preocupa. E nesta crise, o desempregado deve morrer de fome? Nesse ínterim, Bolsonaro criou o auxílio emergencial.

Esse parágrafo acima, foi só para citar que esse adjetivo “vagabundas” já foi usado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Me pairou uma dúvida se o Supremo socorreu as professores, ou professoras que trabalharam dezenas de anos pagando para se aposentar e ter na velhice um pouco de dignidade. Irei pesquisar.

E em plena pandemia, que pegaram a todos de improviso, e infelizmente a curva de transmissão do novo coronavírus demora a ceder. O governo federal em todo o momento agiu contra a ideia de isolamento, reforçando que a economia ativa é importante para combater a miséria, a desigualdade social. A fome mata e sempre matou! Precisou de uma pandemia para que os olhares se tornassem críticos em seu entorno.

Acredito que para combater a Fake News, que circulam nas redes, investir em educação, e conscientizar as crianças, jovens, sobre a existência das falsas informações é ajudá-los em sua formação, um cidadão do bem.

Paz e Bem!