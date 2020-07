A BORBOLETINHA AZUL

Autoria: Rondinelle da Silva Ferreira & Anna Laura Martins Ferreira

Tudo estava muito tranquilo na mata da Pedra Itaúna onde moravam milhares de animais que compunham a sua fauna.

Nina era uma borboletinha jovem, colorida e muito bonita.

Nina brincava todos os dias com seus amiguinhos na parte florida da mata.

Todos os animais da mata gostavam muito da borboletinha.

Nina era muita prestativa, ela estava sempre ajudando os animais mais velhos da mata.

Ela comprava biscoitos para Dona Coruja. Levava recados para filha do senhor Tatu.

Vez ou outra ela ajudava a Mamãe Quati a cuidar dos filhotes. Ela até ajudava a catar os piolhos do Vovô Macaco.

Todos os animais viviam em harmonia com a mata da Pedra Itaúna.

Dona abelha e seus filhotes estavam sempre a polinizar as flores que compunham a flora da Pedra Itaúna.

Quem gostava de sempre visitar a mata da Pedra Itaúna era Chica a Onça Parda. Era ela quem vigiava todos os arredores da Pedra para evitar caçadores e ameaças a seu habitat natural.

Todas as noites, Dona Coruja entoava suas belas melodias, que ressoava por toda mata.

Zelão, o Lobo-Guará, convidava todas as crianças para sentar perto da arvore mãe e contava estórias para entretê-las.

Certo dia ao entardecer, Chica estava monitorando os arredores da Pedra Itaúna, como era de costume, quando de repente, com seu faro aguçado, ela percebeu um cheiro forte de fumaça vindo de dentro da mata.

Chica sabia o quanto era perigosa à aproximação de homens mal intencionados na mata. Por isso ela estava sempre cuidando das entradas da mata.

Chica não sabia de onde estava vindo a fumaça, enquanto ela procurava pelo foco do incêndio, pediu para Tito o Mono Carvoeiro alertar a todos os animais para saírem do meio da mata e procurar um local aberto para fugirem da fumaça que estava começando a se espalhar, juntamente com o fogo e o calor.

Os animais maiores e mais rápidos conseguiram se desviar rapidamente da fumaça e achar uma clareira.

Porém, os animais pequeninos ficaram perdidos dentro da mata, sem saber em qual direção ir.

Nina a borboletinha azul, com suas pequenas asas cintilantes, fez o que outros animais maiores não tiveram a coragem de fazer. Ela começou a guiar os animais pequenos para fora da mata.

O fogo avançava pela mata, Chica e outros animais mais fortes após localizarem o foco do incêndio, causado propositalmente por fazendeiros que moravam próximos à mata da Pedra Itaúna, tentavam com suas patas apagar o incêndio, mas estava difícil. As chamas estavam cada vez maiores.

As chamas estavam consumindo toda a flora da Pedra Itaúna. Enquanto isso Nina trabalhava incansavelmente para retirar os animais pequenos. O fogo já estava os alcançando.

Nina pediu para que as formigas unissem forças para carregarem os animais mais velhos que não estava conseguindo caminhar.

Nina estava ficando cansada porque ela tinha que voar a frente do grupo para localizar o caminho mais fácil de sair da mata e, voltar para guia-los.

Não era uma tarefa fácil para ela, no entanto, mesmo exausta, Nina não se entregava. Ela sabia que se continuasse o esforço conseguiria salvar todos aqueles animais do grupo.

A noite havia chegado e, o fogo já tinha consumido grande parte da mata. Chica e os animais maiores não conseguiram dominar o incêndio. A mata estava quase toda devastada pelas chamas e Nina e o grupo de animais pequenos ainda estava dentro do que restava da mata.

A lua brilhava por detrás da mata, iluminando aquele cenário devastador causado pela imprudência do homem.

Após longas horas de esforço Nina conseguiu encontrar a saída da mata, porém, as chamas estavam cada vez mais fortes.

Nina voltou para mata e começou a organizar a saída do grupo. Quase todos os animais conseguiram sair antes que o fogo os alcançasse, menos o senhor Cupi, o cupim ancião. Ao conferir se todos estavam bem, Nafi, a filha de senhor Cupi disse a Nina que seu pai ainda estava dentro da mata.

A mata já estava quase toda consumida pelas chamas, mas Nina em um ato heroico voou por sobre as chamas que queimavam suas asas a fim de localizar senhor Cupi. Ela observou por cima da queimada por toda parte sem obter sucesso.

Mesmo com aquele calor escaldante, Nina ainda conseguiu pensar. Então arriscando a própria vida para salvar senhor Cupi, Nina fez um voo rasante para dentro da mata em chamas.

Nina mesmo com as asas queimadas conseguiu localizar senhor Cupi, colocou-o sobre o corpo e arriscou um voo para fora da mata.

Nina tentava voar o mais rápido possível para fora da mata, mas infelizmente as suas asas não permitiam um voo constante ainda mais com o peso de senhor Cupi nas costas. Por várias vezes ela quase caiu dentro das chamas.

Enquanto isso do lado de fora da mata os animais estavam rezando para que Nina e senhor Cupi saíssem com vida do meio de todo aquele fogo. Mas a cada segundo que se passavam eles sentiam que estava ficando mais difícil eles saírem com vida.

Os animais já estavam se dando por vencidos quando entremeio ao fogo e a lua surgiu aquele brilho que resplandeceu a clareira da mata. Era Nina que trazia sobre suas costas senhor Cupi, mesmo com suas asas queimadas pelas chamas que haviam devastado toda a mata.

Nina não conseguiu fazer um pouso perfeito, ao descer ele se espatifou pelo chão. A queda machucou ainda mais a borboletinha. Todos os animais correram até onde eles haviam caído para cuidar de seus ferimentos.

Apesar de terem perdido seu habitat natural e saberem que após todo aquele incêndio ele teriam que trabalhar incansavelmente para recuperar toda a mata, os animais festejaram muito por Nina e senhor Cupi terem saído com vida da mata.

Os anos se passaram e com a ajuda dos amantes da natureza, que Chica sempre os deixavam entrar na área da mata, muito lentamente as coisas foram voltando ao normal.

Eles trabalharam muito para reflorestar a Pedra Itaúna. Agora eles têm um grupo em parceria com os animais para cuidarem da mata e não deixar homens mal intencionados se aproximar dela.

Hoje Zelão conta com prazer e emoção a história da Borboletinha Azul, que pela sua força, coragem e amor, salvou a vida de todos aqueles animais pequenos que compõem a fauna da mata da Pedra Itaúna.

Agora resta a cada um de nós fazer nossa parte e ajudar a preservar a mata da Pedra Itaúna e todo habitat natural do reino animal.

Cuidando da natureza e preservando a vida da fauna e da flora que a compõem.