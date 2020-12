A Arte Como Veículo de Mudanças

Atualmente, a arte em suas diferentes formas de manifestação tem sido o veículo mais utilizado para a propagação e implantação de novos ideais. Na história do mundo, a arte sempre foi um meio utilizado para grandes mudanças. Seja o cinema, o teatro, a televisão, a música, ou a literatura, cada um desses meios têm sido utilizados para levar à população novas ideologias e pensamentos, buscando mudar, e até mesmo moldar, o comportamento de toda a sociedade, mudando toda a sua maneira de pensar e de enxergar o mundo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em seu livro 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno, cita uma frase de Václav Havel, escritor, intelectual, e primeiro presidente da República Tcheca, onde Havel diz que, “para saber o rumo que o futuro vai tomar, é preciso saber que músicas as pessoas estão cantando”, demonstrando que os ideais passados pela “arte” e suas manifestações têm a capacidade de formar a mente das gerações futuras.

As novas formas de ver o mundo, propagadas de tão diferentes formas e a todo instante, tem influenciado a nossa sociedade de maneira a causar o abismo que separa a forma de enxergar o mundo do fim do século XX e início do século XXI, reside aí a causa das enormes mudanças nos parâmetros éticos, morais, e culturais de nossa sociedade. Com tais ideais sendo propagados a todo instante a população comum tende a ter a percepção de que as ideias e padrões que ela julgava ser errados, talvez não sejam tão errados assim. Com o tempo, o que era errado, com a pressão dos meios de comunicação de massa, passa a ser tolerado, aceito, e então, passa a ser indiscutivelmente correto, já inserido dentro da sociedade como sua própria “cultura”.

Precisamos inverter a ordem em que ocorrem as mudanças socioculturais em nossa sociedade. Precisamos parar de aceitar todo e qualquer padrão pré-fabricado e reafirmarmos cada vez mais os princípios que são verdadeiramente importantes, princípios morais, éticos, espirituais, culturais, etc, que, juntos, procuram estabelecer o que é bom, justo, e traz um status respeitável para a sociedade. Os valores e princípios da sociedade dependem dos valores e princípios aceitos por cada um de seus indivíduos. Precisamos voltar a ter princípios inegociáveis, termos bases morais inabaláveis, para que possamos ter forças para romper a correnteza que arrasta nossa sociedade para a lama.

Qual tem sido nossa posição diante do caos sociocultural que toma conta de nossa sociedade? Precisamos fortalecer nossos princípios, para nos tornar atuantes nas mudanças e não sermos mudados, tendo nossos próprios princípios e ideais corrompidos.

Wanderson R. Monteiro

(Bacharel em Teologia pelo ICP – Instituto Cristão de Pesquisas)

(São Sebastião do Anta – MG)

