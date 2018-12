João Lomeu reeleito presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga

CARATINGA – João José da Fonseca, o ‘João Lomeu’, fica por mais quatro anos à frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caratinga. Lomeu foi reeleito presidente do órgão no pleito realizado nesse domingo (16).

A vitória foi incontestável com mais de 80% dos votos. A Chapa 1, encabeçada por Lomeu, recebeu 829 votos. Em segundo lugar ficou a Chapa 2, liderada por Manoel Rocha, com 108 votos.

Em entrevista, João Lomeu agradeceu, primeiramente, a Deus, e depois aos associados. “As pessoas entenderam e nos concederam mais de 80% dos votos válidos. Isso é uma responsabilidade enorme e tenho consciência disso. Por outro lado, essa votação maciça é a resposta dos sócios a este trabalho que vem sendo feito há cinco anos e meio. Temos um sonho e acreditamos que em fevereiro ele se concretize, que é a entrega da nossa nova casa (sede)”.

Segundo João Lomeu, o objetivo é de continuar o trabalho que já vem sendo feito. “Nosso trabalho está sendo bem feito e tem credibilidade. Mas tem a força de nossos sócios, que nos cobram e nos ajudam. Sem eles não alcançaríamos nossos objetivos. Então mais um vez, trabalhador rural e trabalhadora rural, principalmente àqueles que são sócios e vieram votar, nosso agradecimento do fundo do coração”, finalizou Lomeu.

