9° óbito e mais 21 casos confirmados

CARATINGA- Ontem, Caratinga confirmou o nono óbito de paciente diagnosticado com covid-19. Trata-se de uma mulher, com idade de 52 anos, residente no Bairro Limoeiro, que estava internada no Hospital Irmã Denise (CASU). A prefeitura se limitou a dizer que a paciente tinha outras comorbidades, mas, não citou quais, porém, a causa do óbito teria sido a covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico emitido na tarde de ontem, foram contabilizadas até o momento 1.629 notificações. São 283 casos confirmados, sendo 21 deles nesta quarta-feira (1°). 1060 casos foram descartados e 286 seguem em investigação.

O município ultrapassou a marca de 100 pacientes curados para a covid-19. Mais 24 pacientes recuperados foram anunciados ontem. 21 pacientes seguiam internados, nove óbitos foram confirmados e seis descartados.