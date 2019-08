62º BPM promove treinamento para melhoria da qualidade dos registros de ocorrências policiais

CARATINGA – Na manhã de ontem, foi realizado treinamento visando a melhoria da qualidade dos registros de ocorrências policiais. O treinamento contou com as presenças de comandantes de frações e diversos militares dos 24 municípios sob responsabilidade do 62º Batalhão de Polícia Militar.

A reunião contou com participação do sargento Tanner, responsável pela Gestão de Frota da Unidade, que abordou temas como inspeção preliminar da viatura, higienização veicular e o correto uso, principalmente, da embreagem. Mais especificamente, sobre o assunto principal, o sargento Deivid, pontuou sobre a qualidade na confecção dos registros policiais, o cadastramento de endereços em zona rural por georeferenciamento e detalhes da operação Cavalo de Aço. O cabo Henrique também explanou sobre redação de boletim de ocorrência, orientando sobre ortografia, gramática, semântica, morfologia e características da redação oficial.

Aproveitando-se da reunião de representantes de todas as frações da Unidade, foi feita a apresentação do novo delegado regional, Ivan Lopes Sales, que além de abordar temas relacionados aos registros policiais, pontuou sobre a realização de operações conjuntas, incentivando e enaltecendo a parceria bastante exitosa entre as duas instituições, Polícia Militar e Polícia Civil.

Ao término da reunião, o novo delegado regional foi agraciado com um Certificado de Agradecimento do Comandante da Unidade.

Assessoria de Comunicação do 62º BPM