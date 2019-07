62º Batalhão cumpre metas e reduz criminalidade

CARATINGA – Na manhã de ontem, o comandante do 62º Batalhão de Polícia Militar em Caratinga, tenente-coronel Luciano Reis, se reuniu com a imprensa para apresentar os índices de redução criminal alcançados nos seis primeiros meses de 2019 em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o comandante, toda semana é realizada uma reunião de Gestão e Desempenho Operacional. O oficial explicou que outra reunião é feita mensalmente, mas desta participam os comandantes de pelotões. Nesse encontro são destacadas as frações que tiveram as maiores reduções e cumpriram as metas propostas pela Polícia Militar. “São estabelecidas metas à Polícia Militar de Minas Gerais na redução dos crimes. O estado apresenta reduções em todas as regiões, o nosso batalhão está entre os 30 com maiores reduções como, por exemplo, em crimes violentos que são homicídios, tentativas, estupros, roubos e sequestros”, informou Luciano Reis.

De acordo com o comandante, em relação aos crimes violentos, na área do 62º Batalhão composta por 24 municípios, a redução foi de 33% e em Caratinga foi de 15%.

Os roubos consumados, que segundo o comandante, são os que mais acontecem em todo país, na área do 62º Batalhão a redução foi de 31%, e em Caratinga 17%. “Os resultados são obtidos através de trabalhos diários, uma das estratégias é a ostensividade do policiamento, então nós investimos nesse primeiro semestre com mais portfólios de serviço e mais operações”.

A redução de homicídios na área do batalhão foi de 23%, em Caratinga 50%, sendo o último crime desta natureza foi registrado no município no mês de março.

Houve também a redução de furtos e um destaque positivo na apreensão de drogas, cerca de 1.300 quilos de entorpecentes foram recolhidos.

Outro dado passado pelo comandante é que o 62º Batalhão se destaca como a unidade que mais apreende armas de fogo na região da 12ª Região, sendo um total de 235 nesse primeiro semestre. Ele informou ainda que foram recuperados 102 veículos, 8.300 operações realizadas, 2.913 prisões e 30 mil atendimentos emergenciais.