Com o tema “Nossas Origens”, estão abertas inscrições para evento virtual patrocinado pela Lei Aldir Blanc

CARATINGA– Nos dias 11 a 13 de junho, será realizada a 4ª edição do Festival Cultural Meraki, com o tema “Nossas Origens”. “Muito amplo, mas, também muito subjetivo, que vem de dentro”, como destaca a idealizadora Bia Mussi.

Artistas profissionais ou amadores de todo o Leste de Minas podem participar nas categorias teatro, dança, música e literatura. As inscrições são gratuitas e seguem até o dia 16 de maio pelo link https://nossasorigens.casavivameraki.com.br/. “Corre que o prazo é curto, vale a pena você ir no Instagram da Casa Viva Meraki, na bio tem o link da inscrição, que é muito fácil, uma plataforma bem acessível. Tem que enviar um vídeo de até cinco minutos com a sua obra autoral. É um motivo agora para você criar ou expor sua obra que já foi criada”, destaca Bia.

Apesar da pandemia, a produção cultural segue pelo País, graças à Lei Aldir Blanc. Bia explica que com este recurso, será possível realizar a quarta edição de forma virtual. “Uma lei emergencial de apoio à cultura, criada em 2020, devido à pandemia. Agradeço essa oportunidade, pois muitos projetos por meio da Secretaria de Cultura estão sendo realizados por meio dessa lei. O festival será realizado no YouTube da Casa Viva Meraki e é bom que todo o planeta pode assistir, mas, só os artistas da região Leste de Minas Gerais poderão participar”.

Os ganhadores receberão o troféu Meraki, que será entregue aos três melhores de cada categoria. “Nossa banca julgadora, curadores experts em cada área vão escolher cinco vídeos que serão exibidos durante nossa live show, nos três dias de festival. E três serão premiados, dois com o troféu pelo júri e um pelo júri popular”.

Bia Mussi finaliza deixando um convite para que os artistas participem do Festival. “Fica o meu convite para você, artista profissional ou amador de teatro, dança, música, literatura, venha participar. Ou às vezes você conhece alguém, amigo, parente ou vizinho e convide para participar. É uma oportunidade para mais de 300 mil pessoas poderem contemplar a sua obra”.