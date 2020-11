3ª Uphill da Pedra Itaúna de Mountain Bike e Trail Run

CARATINGA – Aconteceu no último domingo (22) a 3ª edição do Uphill da Pedra Itaúna com provas de Mountain Bike e Trail Run (corrida). O evento, que é organizado pelo atleta Bruno El Shaday, além dos atletas de Caratinga, contou com 156 participantes, que vieram de São Paulo (SP), Belo Horizonte, João Monlevade, Ipatinga, Governador Valadares, Coronel Fabriciano, Timóteo, Manhuaçu, Raul Soares, Pocrane, Ipanema, Piedade de Caratinga, Santana do Paraíso, Inhapim, Ubaporanga, São João do Oriente, Iapu, Santa Bárbara do Leste, Caputira, Santa Rita de Minas e Bom Jesus do Galho.

O evento realizado ao ar livre, ainda contou com todas as medidas preventivas visando à segurança dos atletas, inclusive com relação à pandemia do covid-19, como por exemplo, a retirada dos kits que não aconteceu no dia da prova visando evitar mais aglomerações e a largada das provas acontecendo em horários diferentes.

A largada aconteceu em frente à Padaria Colombo no bairro Santa Zita e a chegada no pico da Pedra Itaúna. O organizador ressalta que o evento tem crescido após cada edição e vem se tornando uma tradição no município, principalmente pelo percurso que comtempla um dos principais cartões postais de Caratinga. “O evento é bem puxado, exige bastante resistência dos atletas, e apesar do percurso ter apenas três quilômetros, o nível de intensidade exigido é muito alto”.

Bruno ainda agradece ao apoio das empresas que apoiaram o evento: Posto Zacarias, Sobre Rodas, Ótica Morais, i9 Construções, Sapattus, Adn Pinturas, Daíná Joías, UniPaz, Sol e Neve, Cimini Locação de Geradores, Milani, Pneuleste, TSN Suplementos, VIP Eletrônicos, Viana Planejados, Gil Motos, Dr. Túlio Dentista, IBRA, Soma Contábil, Fertcampo, Supermercado Opção, Café Paula Maciel, Center Games, Farmácia Indiana, Rafa Motos, Padaria Colombo e Prefeitura de Caratinga e ao suporte de sua equipe: Thales, Ziel Costa, Samuel, Vagner e Bianca.

Pódio Geral – Trail Run Feminino

1º – Eliane Vieira Cardoso Quintão – Raul Soares

2º – Letícia Lopes Bernardo – Caratinga

3º – Thaís Gonçalves do Nascimento – Caratinga

4º – Emilly Caldas de Souza – Raul Soares

5º – Lídia Carolina Miranda – Caratinga

Pódio Geral – Trail Run Masculino

1º – Sérgio Martins Ferreira da Silva – Caratinga

2º – Rafael Tobias Rodrigues de Oliveira – Caratinga

3º – Ederson de Oliveira Lima – Caputira

4º – Cássio de Morais Garcia – Santa Rita de Minas

5º – Antônio do Prado Neto – Caratinga

Pódio Geral – MTB Feminino

1º – Elísia da Silva Rodrigues – Caratinga

2º – Kamila Furtado do Amaral – Ipanema

3º – Edyovanne das Graças Bento Queiroz – Caratinga

4º – Rafaela Ferreira Lopes – Pocrane

5º – Natália Marinho Soares – Pocrane

Pódio Geral – MTB Masculino

1º – Bruno Júnior de Freitas – Caratinga

2º – Teilor Rodrigues – Santa Rita de Minas

3º – Aldair Alves (Toledinho) – Caratinga

4º – Sérgio Martins Ferreira – Caratinga

5º – Josiel Costa – Caratinga

BIRA BIKE

Outro bom resultado no Mountain Bike no domingo (22) aconteceu com o atleta Gustavo Vilela Júnior, que foi campão geral no evento 1º Desafio Bira Bike que aconteceu em Ibirapuã na Bahia. Gustavo Jr. conta com o apoio do Programa Bolsa Atleta Caratinga.