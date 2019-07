34º Bonjesuense Ausente tem início na noite de hoje

Evento será aberto com o tradicional concurso Rainha do Rodeio

BOM JESUS DO GALHO – O tradicional Encontro do Bonjesuense Ausente entra em sua 34ª edição às 21h de hoje, quando será promovido o concurso Rainha do Rodeio, na praça de eventos, palco de todas as atrações de uma das festas mais importantes do calendário do município.

Na sexta-feira (19), às 19h, a festa será aberta com um espetáculo de dança com os alunos da Escola Dona Nhaná, do distrito de Passa Dez; às 20h, o mágico Bill Morélix entrará em cena para apresentar seus famosos shows de ilusionismo. Em seguida, Procópio Cowboy vai para o palco interpretar seu repertório bem sertanejo, enquanto o DJ Fera embala a pista de dança onde vão prevalecer os sons eletrônicos até às 4h da madrugada.

No sábado (20), no campo da Associação, será promovida uma partida de futebol entre bonjesuenses ausentes e presentes. O amistoso terá início às 16h. Às 22h, será a vez da dupla Antony & Gabriel se apresentar, interpretando músicas de sua autoria. Entre os maiores sucessos da dupla, estão ‘TCC’, ‘Seu Padre’ e ‘Se Não For Pra Dar PT’ e ‘Velhos Vícios’, com a participação de Eduardo Costa.

Os sons eletrônicos voltam a animar a festa no fim da noite, sob o comando da DJ Marcy Lopes.

Shows com os bonjesuenses Higino e Gabriel, Jander Batista e Gilmar e Juliano vão marcar o último dia do evento, 21. A domingueira terá início às 14h.

O Encontro do Bonjesuense Ausente traz rodeio em sua programação de todas as noites, com a locução do renomado André Paraná.

A produção do evento, realizado pela Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Galho, leva a assinatura de Saulo Pereira Produções.

“O Bonjesuense Ausente será uma grande festa, que vai trazer ótimas atrações para o nosso povo. Vamos promover a alegria em nossa cidade”, comenta o prefeito, Willian Batista de Calais, recordando em seguida o sucesso da edição anterior do evento, que reuniu cerca de dez mil pessoas em três dias de shows.

SERVIÇO

Encontro do Bonjesuense Ausente. De 19 a 21 de julho, na área de eventos da cidade, no bairro Santa Teresinha. Entra franca todos os dias.

Assessoria de Comunicação