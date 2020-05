20 agentes comunitários de saúde estão afastados do trabalho após contato com caso suspeito de covid-19

Aguarda-se resultado de exame de namorada de ipatinguense que quebrou a quarentena no Vale do Aço e esteve em Caratinga

CARATINGA- A namorada do ipatinguense que testou positivo para covid-19, quebrou a quarentena no Vale do Aço e esteve em Caratinga, já teve a coleta de material realizada, na última sexta-feira (1°), que foi encaminhado à Fundação Ezequiel Dias. A Secretaria de Saúde espera que o resultado seja divulgado ainda esta semana.

A secretária Jacqueline Marli esclarece que a jovem que é profissional de saúde, encontra-se em uma internação social, pois apesar de estar assintomática, mora sozinha e não teria um suporte acompanha-la diretamente em sua residência. “Desta forma, entendendo a necessidade de preservar a sua integridade emocional, até mesmo física considerando que no decorrer de toda aquela situação ela recebeu algumas ameaças por telefone. Desta forma, nós entendemos que essa seria a melhor medida para protegê-la neste momento”.

A Prefeitura ainda informou que este caso gerou um monitoramento de aproximadamente 20 agentes comunitários de saúde, que estão afastados das suas atividades de trabalho, uma vez que tiveram contato com a colega de trabalho que é caso suspeito. Além disso, outras pessoas que estiveram com o casal, nos municípios de Bom Jesus do Galho e Raul Soares seguem sendo acompanhadas. “Mantivemos contato com outros municípios que o casal teve contato nesse período, familiares próximos como pais, avós, que o município de origem destes casos suspeitos está monitorando”.